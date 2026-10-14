Divulgação Araras encontradas em caixa no litoral paulista

Três araras-canindé foram encontradas dentro de uma caixa de papelão fechada dentro de um veículo, no Camburi, na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. As aves estavam amarradas com linhas de costura e não contavam com água nem comida dentro do pequeno espaço; quatro suspeitos foram presos por tráfico de animais silvestres.

O crime foi descoberto por uma equipe do Grupo Especial de Patrulhamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, que realizava um patrulhamento na região. Os agentes avistaram cinco pessoas próximas a dois veículos e, ao se aproximarem, perceberam que algumas pessoas do grupo começaram a descartar objetos no mato logo após notarem a viatura.

Durante as buscas na região onde o grupo descartou itens, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com a numeração raspada, além de uma arma falsa. Dentro de um dos veículos, as aves foram encontradas e apreendidas. Em depoimento, o grupo declarou que vinham do Rio de Janeiro, com a intenção de vender as aves ilegalmente.

Após a prisão, os agentes descobriram que um dos detidos possuía um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico; outro homem já havia sido preso três vezes por tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. Todos os quatro foram conduzidos à Polícia Civil e continuam presos.

Com o resgate, as aves foram encaminhadas para cuidados, e o grupo recebeu multas ambientais que somam R$ 105 mil.





Ovos apreendidos em Guarulhos

Neste ano, outros casos de resgate de fauna em São Paulo também ganharam atenção, como, por exemplo, os 71 ovos de aves silvestres apreendidos pelo Ibama no aeroporto de Guarulhos.

As apreensões dos ovos ocorreram em três situações diferentes dentro de um único mês. Na primeira apreensão, no dia 1º de outubro, fiscais do aeroporto encontraram 34 ovos na bagagem de um passageiro chinês, que possuía uma passagem para a China com escala na cidade de Doha, capital do Catar.

A segunda apreensão ocorreu no dia 4, quando outros 16 ovos foram localizados na mala de um viajante com passagem para o Vietnã. Já a terceira, aconteceu na noite do dia 5, quando 21 ovos foram encontrados na mala de um passageiro de nacionalidade chinesa durante uma fiscalização no aeroporto.

Diante da situação, os ovos foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), para que recebessem os cuidados adequados.

Por mais que a identificação completa das espécies ainda não seja definitiva, a presença de araras foi confirmada.

