Reprodução Bolos apreendidos pelos policiais

Um homem foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de envenenar três bolos que seriam distribuídos durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados após uma denúncia de que um morador da região teria colocado substâncias tóxicas nos bolos que seriam distribuídos na festa. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o suspeito teria invadido, pelo telhado, o imóvel onde os bolos estavam armazenados, utilizando uma abertura deixada por uma telha quebrada. De lá, teria lançado a substância sobre os doces.

Os policiais foram até a casa onde estava o suspeito e entraram com a autorização da proprietária do imóvel. Durante a ação, o homem se trancou em um cômodo e só se entregou à polícia após um período de negociação. Ele informou que tinha uma pistola calibre .40 e nove munições, que foram apreendidas e encaminhadas à 30ª DP (Marechal Hermes).

O caso gerou revolta entre os moradores. Ao sair da casa, o homem precisou ser escoltado pelos policiais para evitar um linchamento.





Caso segue para investigação

Por conta das denúncias, todos os doces foram apreendidos pela Polícia Militar. Segundo as informações, ninguém chegou a consumir.

Os policiais relataram que nos bolos era possível identificar a presença de pequenas bolinhas pretas e, na parede onde eles estavam guardados, havia marcas de um produto químico. A principal suspeita é de que os alimentos tenham sido contaminados por chumbinho e querosene, mas ainda depende da confirmação técnica.

Reprodução Bolos apresentavam "bolinhas" semelhantes a chumbinho

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O caso seguirá sendo investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes), que encaminhou os bolos para uma perícia da Polícia Civil para identificar quais substâncias foram usadas.



