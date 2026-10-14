Reprodução: Instagram/@marcelinho_ensina Marcelinho foi aprovado em 3º lugar na Unifor; colegas também passaram, no curso de odontologia

Um garoto de 10 anos prestou o processo seletivo da Universidade de Fortaleza (Unifor) pela primeira vez e conquistou o terceiro lugar em Engenharia Mecânica. Em entrevista à revista Let's Go Bahia, o prodígio celebrou: “O futuro pertence a quem se prepara”.

Marcelinho, como é conhecido em suas redes sociais, acumula mais de 150 medalhas de olimpíadas científicas e, recentemente, foi aprovado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), mas não conseguiu ingressar no curso devido à idade.



Atualmente, o menino está no 7º ano do ensino fundamental e, por isso, não poderá ingressar no curso da Universidade de Fortaleza.

Altas habilidades



Natural de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Marcelo se mudou com a família para Fortaleza para estudar com bolsa integral em uma escola da cidade.

Ele foi considerado uma pessoa superdotada aos seis anos de idade e entrou na Sociedade Internacional de Alto QI (Intertel) após obter pontuação 138 na escala Escala Wechsler, sendo três pontos a mais do que o necessário para ingressar.

Após a aprovação na universidade, Marcelinho publicou a conquista em suas redes sociais e dedicou a aprovação ao pai: “"Ele sempre foi a minha maior inspiração. É por ele que eu quero ser engenheiro. E o melhor: nós dois compartilhamos a mesma paixão pelas ciências exatas".

O menino publicou, ainda, uma foto ao lado de outras duas jovens que também foram aprovadas precocemente na mesma faculdade. Yasmin, de 12 anos, e Beatriz, de 15, no curso de odontologia.



