Cartão de inscrição disponível
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Cartão de inscrição disponível


Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), liberou, nessa terça-feira (13), o Cartão de Confirmação da Inscrição para a reaplicação da Prova Nacional Docente (PND) 2026.

Cartão de Confirmação da Inscrição

No documento, os participantes que solicitaram a reaplicação da prova e foram aprovados  podem encontrar o local, horário e data da aplicação da prova. O cartão pode ser consultado na Página do Participante, no sistema do PND.

Sobre a prova

De acordo com o Inep, a Prova Nacional Docente é voltada para concluintes de licenciatura e licenciados, e é usada por estados e municípios para a seleção de docentes nas redes de ensino, facilitando a realização de concursos públicos. A prova é aplicada anualmente e integra o programa Mais Professores para o Brasil, que busca valorizar e qualificar docentes da educação básica e incentivar a carreira no magistério.


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