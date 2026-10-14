O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), liberou, nessa terça-feira (13), o Cartão de Confirmação da Inscrição para a reaplicação da Prova Nacional Docente (PND) 2026.
Cartão de Confirmação da Inscrição
No documento, os participantes que solicitaram a reaplicação da prova e foram aprovados podem encontrar o local, horário e data da aplicação da prova. O cartão pode ser consultado na Página do Participante, no sistema do PND.
Sobre a prova
De acordo com o Inep, a Prova Nacional Docente é voltada para concluintes de licenciatura e licenciados, e é usada por estados e municípios para a seleção de docentes nas redes de ensino, facilitando a realização de concursos públicos. A prova é aplicada anualmente e integra o programa Mais Professores para o Brasil, que busca valorizar e qualificar docentes da educação básica e incentivar a carreira no magistério.