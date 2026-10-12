Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas afetam a população de São Paulo

A cidade de São Paulo terá mais um dia de chuva nesta segunda-feira (12). Por mais que o sol apareça durante breves períodos, facilitando a elevação gradual das temperaturas, o clima deve se mostrar instável a partir do final da tarde.

De acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média registrada na cidade durante a madrugada foi de 17ºC; com a presença do sol a máxima pode alcançar até 26°C.

A Defesa Civil do Estado afirma que, com o afastamento de uma frente fria para o oceano, pancadas de chuva isoladas devem se fazer presentes em grande parte do território paulista.

As chuvas devem vir à capital em forma de pancadas isoladas, de moderada à forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo o CGE, certas áreas da cidade de São Paulo poderão apresentar alagamentos.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Tempo abafado e chuvoso persiste

No decorrer da semana, as precisões recentes colocam o tempo como abafado e com a presença constante de chuva, especialmente no período entre as tardes e o início das noites.

Na terça-feira (13), o cenário meteorológico é quase idêntico ao desta segunda (12), com o sol presente, temperaturas elevadas e pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no final da tarde. A mínima prevista é de 18°C e a máxima pode alcançar a marca dos 28°C.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (12): Mínima de 17°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Terça-feira (13): Mínima de 17°C, máxima de 28°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quarta-feira (14): Mínima de 20°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite chove forte

- Quinta-feira (15): Mínima de 19°C, máxima de 24°C. Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite

- Sexta-feira (16): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite

