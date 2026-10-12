Reprodução/X Entregador acusa guardas de choques e chutes durante abordagem

Um entregador por aplicativo acusa agentes da Guarda Municipal de usar uma pistola de eletrochoque, dar chutes e imobilizá-lo com violência durante uma abordagem neste domingo (11), entre Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Luccas Coelho foi levado à 13ª DP, em Ipanema. A Guarda Municipal apresenta uma versão diferente: afirma que ele desobedeceu a uma ordem de parada, desacatou os agentes e resistiu à prisão. A corporação confirmou o uso da arma de eletrochoque e informou que abrirá uma apuração sobre a conduta dos envolvidos.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local registraram parte da ocorrência. Testemunhas ouvidas pelo O Dia afirmaram que o jovem recebeu choques, caiu no chão e apresentou movimentos involuntários durante a abordagem.

Uma mulher que se identificou como enfermeira prestou assistência ao rapaz enquanto ele permanecia caído, segundo relato apresentado à polícia.

Entregador diz que placa atingiu seu rosto

Luccas contou que seguia de bicicleta pela Rua Francisco Otaviano quando um agente levantou uma placa de sinalização para que ele parasse.

Segundo o entregador, ele não conseguiu frear a tempo e foi atingido pela placa no rosto. Depois disso, começou a filmar a abordagem com o celular.

A partir desse momento, segundo sua versão, agentes usaram dispositivos de eletrochoque contra ele e derrubaram o aparelho.

Alícia Arantes, que presenciou a ocorrência, afirmou à polícia que viu um dos agentes atingir o celular do entregador.

Ela também relatou que Luccas caiu após receber uma descarga elétrica e passou a apresentar movimentos involuntários nas pernas. Ainda segundo a testemunha, ele teria recebido chutes enquanto estava no chão.

Não há, até o momento, laudo médico divulgado publicamente que estabeleça a causa dos movimentos apresentados pelo jovem.

Guarda diz que jovem quase atingiu pedestre

A Guarda Municipal afirma que Luccas trafegava de bicicleta pela ciclofaixa e recebeu ordem para parar perto de uma travessia de pedestres.

Segundo a corporação, ele não obedeceu e quase atropelou uma mulher que atravessava pela faixa. Na sequência, teria colidido com a placa usada pelos agentes na sinalização.

A GM diz ainda que o jovem desacatou os servidores e recebeu voz de prisão. Ele teria resistido à abordagem, o que levou os agentes a usar uma pistola de eletrochoque.

A corporação informou que Luccas recusou atendimento médico.

O registro policial reúne suspeitas de desacato, desobediência, resistência e lesão corporal. As versões apresentadas pelo entregador e pelos agentes divergem sobre a sequência dos fatos e sobre o uso da força.

Conduta dos agentes será investigada

A Guarda Municipal informou que abrirá uma apuração para analisar as circunstâncias da abordagem e a atuação dos agentes.

O caso também foi registrado na 13ª DP. Os vídeos feitos por testemunhas podem ajudar a esclarecer a sequência da ocorrência.

Até a última atualização, não havia divulgação de conclusão da investigação nem informação oficial sobre eventual afastamento dos servidores envolvidos.