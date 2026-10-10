Fernando Frazão/Agência Brasil undefined

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na capital paulista nesta segunda-feira (12), em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a liberação vale para carros de passeio, veículos fretados e caminhões, além de permitir a circulação nas faixas exclusivas de ônibus.

As regras habituais do rodízio voltam a vigorar na terça-feira (13). Ainda de acordo com a CET, as ciclofaixas de lazer estarão ativas tanto no domingo (11) quanto na segunda-feira (12).





Funcionamento da Zona Azul

O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) operará conforme a sinalização de cada local. A CET orienta os motoristas a verificarem as placas nas vias, especialmente em pontos de grande movimento no feriado, tais como: