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Fernando Frazão/Agência Brasil
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O rodízio municipal de veículos  estará suspenso na capital paulista nesta segunda-feira (12), em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a liberação vale para carros de passeio, veículos fretados e caminhões, além de permitir a circulação nas faixas exclusivas de ônibus.

As regras habituais do rodízio voltam a vigorar na terça-feira (13). Ainda de acordo com a CET, as ciclofaixas de lazer estarão ativas tanto no domingo (11) quanto na segunda-feira (12).


Funcionamento da Zona Azul

O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) operará conforme a sinalização de cada local. A CET orienta os motoristas a verificarem as placas nas vias, especialmente em pontos de grande movimento no feriado, tais como:

  • Rua da Cantareira (em frente ao Mercado Municipal);
  • Entorno dos parques do Ibirapuera, das Bicicletas, da Água Branca, da Aclimação e do Piqueri;
  • Praça Charles Miller (Pacaembu);
  • Entorno do Museu do Ipiranga.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-10-10/sp-suspende-rodizio-de-veiculos-na-segunda-do-feriado-12.html
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