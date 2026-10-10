Felipe Carvalho O terminal de ônibus do Tietê, em São Paulo, é a maior rodoviária da América Latina

Mais de 497 mil passageiros devem passar pelos três principais terminais rodoviários da capital paulista (Tietê, Barra Funda e Jabaquara) entre sexta-feira (9) e terça-feira (13), durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os dados são da Socicam, concessionária que administra as rodoviárias.

Entre as origens e destinos mais procurados pelos viajantes estão o interior e o litoral de São Paulo, além de capitais como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis. Somente entre sexta (9) e sábado (10), a previsão da concessionária indica 131 mil embarques. O pico de movimento ocorre na sexta-feira, quando 74 mil pessoas devem embarcar em 3,5 mil ônibus.





Para atender ao aumento da demanda, as empresas de transporte programaram 1.134 viagens extraordinárias, com possibilidade de inclusão de frota adicional caso haja necessidade operacional.

Dicas para uma viagem tranquila e segura

Para quem pretende viajar no feriado prolongado, o planejamento antecipado garante um deslocamento mais ágil e seguro. A concessionária orienta os passageiros a seguirem as seguintes recomendações: