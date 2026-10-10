Mais de 497 mil passageiros devem passar pelos três principais terminais rodoviários da capital paulista (Tietê, Barra Funda e Jabaquara) entre sexta-feira (9) e terça-feira (13), durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os dados são da Socicam, concessionária que administra as rodoviárias.
Entre as origens e destinos mais procurados pelos viajantes estão o interior e o litoral de São Paulo, além de capitais como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis. Somente entre sexta (9) e sábado (10), a previsão da concessionária indica 131 mil embarques. O pico de movimento ocorre na sexta-feira, quando 74 mil pessoas devem embarcar em 3,5 mil ônibus.
Para atender ao aumento da demanda, as empresas de transporte programaram 1.134 viagens extraordinárias, com possibilidade de inclusão de frota adicional caso haja necessidade operacional.
Dicas para uma viagem tranquila e segura
Para quem pretende viajar no feriado prolongado, o planejamento antecipado garante um deslocamento mais ágil e seguro. A concessionária orienta os passageiros a seguirem as seguintes recomendações:
- Opte pelo transporte regular: Utilizar companhias autorizadas garante direitos previstos em lei, maior segurança nas vias e evita cancelamentos de última hora.
- Chegue com antecedência: A recomendação é estar no terminal pelo menos 1 hora antes do horário do embarque.
- Atenção aos documentos: Todos os passageiros, incluindo crianças, devem apresentar documento oficial original com foto para o embarque.
- Viagem de menores de 16 anos: Exige autorização formal para deslocamentos desacompanhados ou em companhia de terceiros.
- Limites de bagagem: É permitido transportar até 30 kg no bagageiro e 5 kg de bagagem de mão. Identifique todas as malas com etiqueta contendo nome e telefone de contato.
- Compra de bilhetes: Caso não adquira a passagem pela internet com antecedência, consulte a viação para checar a disponibilidade de horários e assentos antes de ir ao terminal.
- Remarcação e reembolso: Alterações e solicitações de reembolso podem ser feitas com até 3 horas de antecedência do horário de partida, diretamente com a empresa de ônibus.