Reprodução/X Fumaça escura registrada em vídeo, após a queda da aeronave

Um avião da Polícia Militar de Minas Gerais caiu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, a 7 km de Ipatinga, no Leste de Minas, na tarde desta sexta-feira (9). De acordo com informações preliminares divulgadas pelo coronel da PM Flávio Santiago, diretor de Comunicação Organizacional e porta-voz oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, três miliares que estavam a bordo morreram na queda da aeronave.

Vídeo gravado por pessoas que estavam nas proximidades do terminal mostram uma grande coluna de fumaça preta. Assista:

#BREAKING Em um dia triste para a aviação em Minas Gerais, um Beechcraft King Air B300 da Polícia Militar do estado caiu em Ipatinga, próximo ao aeroporto Sem informações ainda sobre vítimas @OnDisasters @plantao190 https://t.co/mcNgSAy0FE — AEROIN (@aero_in) October 9, 2026





A aeronave, um Pegasus 17, tinha como origem o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e destino a região de Ipatinga.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h20 para atender à ocorrência na BR-458, na altura do km 43. Duas equipes foram deslocadas para o local.

O diretor de Comunicação Organizacional e porta-voz oficial da PM afirmou ainda que a coorporação vai realizar uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre o acidente e sobre as vítimas. Ele pediu paciência na divulgação dos nomes das vítimas, porque as famílias ainda estavam sendo comunicadas.



*Reportagem em atualização