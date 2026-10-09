Reprodução Rodovia dos Tamoios





Motoristas que planejam pegar a estrada no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, devem se preparar para enfrentar tráfegos pesados nas saídas da capital paulista e da região metropolitana. Só nos principais corredores de acesso ao litoral, ao interior e nos trechos do Rodoanel, a movimentação prevista ultrapassa 5,3 milhões de veículos pelas rodovias entre sexta-feira (9) e terça-feira (13).

Com o tráfego intenso, as concessionárias planejaram operações especiais com faixas reversíveis, liberação de acostamentos e restrições para caminhões. Confira a situação das principais rodovias:

Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Motiva Autoban)

A concessionária que administra as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348) prevê o tráfego de 2,24 milhões de veículos entre os dias 9 e 13 de outubro. Os horários de grande circulação de veículos estão previstos para saída da capital nesta sexta-feira (9), das 16h às 20h, e e no sábado (10), das 9h às 13h.

Para a volta do feriado, os horários de pico previstos pela concessionária são a partir de segunda-feira (12), das 15h às 22h.







Corredor Mogi-Bertioga

A concessionária que adminsitra o Corredor Mogi-Bertioga fará o Plano Operacional Especial (POE). Estão previstos 1,3 milhão de veículos ao longo de 212 quilômetros de vias.

Estimativa por trecho: SP-055 Sul (368 mil), SP-055 Norte (355 mil), SP-088 Mogi das Cruzes (316 mil), SP-098 Mogi-Bertioga (158 mil) e SP-088 Arujá (118 mil).

Operações especiais: Possibilidade de implantação de faixa reversível na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) rumo ao litoral e apoio operacional na Riviera (SP-055) para liberação de acostamento.

Rodoanel Mário Covas (SP-021)

A concessionária diz que expectativa de 911 mil veículos passem pelo trecho oeste. O maior movimento será na ida na sexta (16h às 20h) e sábado (9h às 13h). O retorno concentrado na segunda-feira (15h às 22h).



Pelos trechos Sul e Leste, a previsão da SP-Mar é de 780 mil veículos (550 mil no Trecho Sul e 230 mil no Trecho Leste). O pico de tráfego é esperado para o domingo, das 7h às 20h.

A "Operação Padroeira", criada pela Via SP Serra, estima o fluxo de 63,8 mil veículos pelo trecho norte (entre a Presidente Dutra e a Fernão Dias).



Sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias) (SP-150 e SP-160)

A concessionária projeta a circulação de 204 mil a 314 mil veículos em direção à Baixada Santista.

A Ecovias estima que os horários de pico para descida acontecem nesta sexta-feira (9), das 14h às 23h, e no sábado (10), das 6h às 18h.

Para o retorno dos condutores à capital, a concessionária prevê um horário de pico na segunda-feira (12), das 10h às 23h, e na terça-feira (13), das 6h às 12h.



Para evitar congestionamentos, a Ecovias recomenda os seguintes horários para ida e retorno:

Sexta-feira (9): Antes das 6h ou após as 21h;

Sábado (10): Antes das 7h ou após as 20h;

Domingo (11): Antes das 7h ou após as 20h;

Segunda-feira (12): Antes das 7h ou após as 21h;

Terça-feira (13): Antes das 7h ou após as 21h.

Notícia em atualização