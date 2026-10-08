Pexels Plantas podem reduzir poluentes do ar, mas melhor opção para ambientes fechados é a ventilação

É comum acreditar que plantas sejam filtros naturais do ar, capazes de purificar ambientes como um apartamento ou escritório. Contudo, segundo John Tregoning, professor do Imperial College London, a realidade não funciona exatamente assim.

Ao The Guardian, o professor explicou que uma planta comum produz cerca de alguns litros de oxigênio diariamente, enquanto somente uma pessoa consome cerca de 500 litros.

Com isso, para produzir oxigênio suficiente capaz de limpar o ar de ambientes abafados ou mal ventilados, seria necessário centenas de plantas e muita luz disponível para fotossíntese.

As plantas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio durante a fotossíntese. Se você tiver plantas suficiente, elas deverão produzir mais oxigênio do que havia no início John Tregoning, ao The Guardian





O professor destaca que, nessa lógica, o tamanho do local também seria importante, para comportar tantas plantas. Por outro lado, alerta que a ideia não é segura.

Ao tentar elevar os níveis de oxigênio em ambientes fechados, é possível chegar a concentrações perigosas, já que o gás é tóxico em volumes elevados, afirmou.





Saída ideal é ventilação

Conforme o pesquisador, plantas não substituem uma boa ventilação. A sensação de ar abafado geralmente é causada por níveis maiores de dióxido de carbono, o que pode até deixar as pessoas um pouco grogues.

Isso é causado naturalmente pelo processo de respiração, que libera o gás carbônico e consome o oxigênio. Em ambientes mal ventilados, o equilíbrio entre os dois gases pode pender mais para o dióxido de carbono, trazendo o mal estar.

Se você trabalha com muitas outras pessoas, a ventilação inadequada também pode levar a uma transmissão mais rápida de resfriados e outras doenças John Tregoning, ao The Guardian





A melhor forma de garantir esse equilíbrio é por meio da ventilação, aponta o professor. Para isso, ao invés de plantas, o ideal é manter janelas abertas para renovação regular do ar ambiente.

Plantas propiciam outros efeitos benéficos à saúde

Apesar de não ser a melhor alternativa para purificar o ar, plantas podem trazer outros benefícios à saúde humana. Um estudo de 1980 citado pelo professor analisou pacientes pós-cirúrgicos.

A pesquisa comparou os que ficavam em alas hospitalares com janelas voltadas para árvores com outro grupo, em sala virada para uma parede de tijolos.

Os pacientes internados com vista para plantas consumiram doses menores de analgésicos e se recuperaram mais rápido do que o grupo que só tinha vista para tijolos.

De onde veio a ideia de que plantas purificam o ar?

tempo entre as pessoas. Contudo, a teoria já foi efetivamente estudada pela ciência.

Na década de 1980, a agência espacial estadunidense NASA buscava formas de melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados, pensando em tecnologias que poderiam ser úteis em habitats espaciais.

Dentre esses estudos, surgiram dois: “Plantas ornamentais de interiores para redução da poluição do ar em ambientes fechados”, de 1989, e “Plantas de folhagem para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados”, 1988.

Os resultados indicaram que as plantas tem capacidade de reduzir a concentração de poluentes como benzeno e tricloroetileno do ar. A capacidade de fato existe, mas os ambientes internos de casas e trabalhos são diferentes dos testados pela agência.

Além disso, existe uma diferença entre a capacidade de uma planta remover poluentes do ar para a ideia de “purificar” um cômodo. Isso porque a sensação agradável de um ar “menos pesado” é relacionada com a renovação do ar, proporcionada pela ventilação.