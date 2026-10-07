Divulgação/ViaMobilidade Trem da ViaMobilidade no Pátio Presidente Altino, em Osasco, região metropolitana

Com poucos estacionamentos e preços elevados no entorno do Autódromo de Interlagos, o transporte público — especialmente o trem — é a opção mais recomendada para quem vai ao Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026, entre 6 e 8 de novembro. Para agilizar o deslocamento, a ViaMobilidade já comercializa os ingressos para o Trem Expresso GPSP desde 1° de outubro. O serviço sem paradas já transportou mais de 116 mil passageiros na edição anterior.

Portanto, para aproveitar o maior evento de automobilismo do planeta, o iG preparou um miniguia a seguir para como se planejar para ir ao evento.

Como ir ao Grande Prêmio de São Paulo 2026 de trem expresso?

Os trens expressos da Linha 9-Esmeralda são uma das melhores formas de ir ao evento. Para utilizar o serviço, é necessário adquirir o bilhete antecipadamente no site Passaporte ViaMobilidade, onde as vendas já estão disponíveis. A passagem de ida e volta custa a partir de R$ 35 (ida e volta).

A concessionária ressalta que quem adquirir o Passaporte não precisa obrigatoriamente retornar em um trem expresso. Caso prefira, o passageiro pode apresentar o mesmo QR Code e embarcar na operação regular da Linha 9-Esmeralda, que funcionará 24 horas.





Os trens expressos partirão com destino às estações Cidade Dutra e Autódromo em horários programados, sem paradas no trajeto, que leva cerca de 30 minutos:

Estação Vila Lobos-Jaguaré: partidas a cada 1 hora;

Estações Pinheiros e Morumbi-Claro: partidas a cada 30 minutos.

Operação especial e segregada

O serviço do Trem Expresso opera de forma independente em relação à viagem comum da Linha 9-Esmeralda. Com essa logística, a Estação Cidade Dutra é destinada apenas aos passageiros do serviço especial expresso, enquanto a Estação Autódromo segue atendendo normalmente os usuários do serviço regular.

Segundo a ViaMobilidade, os passageiros também contarão com ambientes temáticos nas estações de embarque, transformando o deslocamento em uma extensão da experiência para os fãs da Fórmula 1.

Acesso ao circuito pelas estações Cidade Dutra e Autódromo



A Estação Cidade Dutra será novamente um ponto exclusivo de desembarque para os usuários do Trem Expresso. Ela fica situada a cerca de 700 metros dos Portões G e F — acessos à Fanzone, espaço que reúne simuladores, shows, interações com pilotos e atrações durante os três dias de GP. A estação também facilita a caminhada até outros portões do autódromo.

A estrutura, segundo a concessionária, foi planejada para oferecer conforto e acessibilidade. Conta com plataforma provisória, rampas de acesso, sanitários, câmeras de monitoramento, sinalização personalizada e equipe operacional dedicada.

Outra opção para o público é a Estação Autódromo, que seguirá com a operação regular e oferece acesso rápido a diferentes setores do circuito.

Atendimento e orientação aos passageiros

A concessionária explica que ao longo de todo o evento, equipes organizadoras estarão posicionadas nas estações para direcionar os fluxos de passageiros e prestar orientações no embarque. Além disso, os usuários serão informados em tempo real por meio de painéis eletrônicos, sinalização física e pelos canais digitais e redes sociais da concessionária.

Serviço – Trem Expresso GP São Paulo 2026

Datas: 6, 7 e 8 de novembro

Embarques: Estações Pinheiros e Morumbi Claro

Intervalo entre partidas: a cada 30 minutos

Tempo médio de viagem: Pinheiros 25 minutos e Morumbi-claro 13 minutos

Venda de passagens: passaporte.viamobilidade.com.br

Valores: a partir de R$ 35,00

Desembarque exclusivo: Estação Cidade Dutra

Portões G e F – aproximadamente 700 metros

Portão HKNR – cerca de 1 km

Portões D e M – cerca de 1,6 km

Portão 8 – cerca de 1,8 km

Portão A – cerca de 2,2 km

Portão T – cerca de 2,6 km

Portão HNK – cerca de 3,7 km

Serviço | Trem Expresso para o GP São Paulo

Embarque para o Autódromo – sexta-feira

Villa Lobos-Jaguaré: 9h30, 10h30 e 11h30 Pinheiros: 9h36, 10h06, 10h36, 11h06 e 11h36 Morumbi-Claro: 9h48, 10h18, 10h48, 11h18 e 11h48

Embarque para o Autódromo – sábado e domingo

Villa Lobos-Jaguaré: 6h24, 7h24, 8h24, 9h24 e 10h24 Pinheiros: 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h e 10h30 e 11h Morumbi-Claro: 6h42, 7h12, 7h42, 8h12, 8h42, 9h12, 9h42, 10h12, 10h42 e 11h12

Retorno | Estação Cidade Dutra

No retorno, os trens terão como destino as estações Morumbi-Claro, Pinheiros e Villa Lobos-Jaguaré.