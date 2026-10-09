Divulgação/Zoo SP Novo aoudad do Zoológico de São Paulo





Durante o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, quem visitar o Simba Safari e o Zoológico de São Paulo poderá conhecer diversos filhotes nascidos durante o ano de 2026.

O mais novo integrante é a anta Amendoim, que nasceu no início de setembro, mas tem saído aos poucos para explorar o território do Simba Safari e conhecer os visitantes. Com porte pequeno e pelagem com listras e manchas claras, Amendoim encanta o público.

Além da anta, dois cervicapras (antílope-negro) e um aoudad, nascidos entre agosto e setembro, também podem ser visitados no Simba Safari, compartilhando o mesmo espaço de Amendoim. A cervicapra é uma espécie de antílope originária da Índia, e o aoudad, conhecido como carneiro-da-Barbária, faz parte da família dos bovídeos, sendo nativo do norte da África.

Ainda no espaço, uma lhama nascida em agosto, chamada de Juanito, também pode ser visitada.

Durante todo o mês de outubro, crianças de até 12 anos têm entrada gratuita nas dependências do Zoológico de São Paulo, no Jardim Botânico e no Simba Safari, para conhecer todos os filhotes presentes, desde que acompanhadas de um visitante com ingresso pago.

Nascimentos registrados no zoológico

O ano de 2026 marcou o Zoológico de São Paulo após a reprodução bem sucedida de diferentes espécies. Entre os destaques, está o chimpanzé Pepito, que nasceu em janeiro e está dando seus primeiros passos sozinho, e um canguru, que também já circula pelo recinto de forma independente.

Durante o segundo semestre do ano, o destaque foi a liberação da visita de três lobos-guarás, que nasceram em maio, mas foram para o recinto somente aos dois meses. Eles ganharam os nomes de Açaí, Cupuaçu e Guaraná.

A lista continua com uma nova harpia e dois sauins-de-coleira.

Divulgação/Zoo SP Amendoim, filhote de anta





Amendoim

A anta recém introduzida ao Zoo, é filho dos animais Rosa e Paçoca, e teve seu nome dado em referência ao pai. Atualmente, ele vive no Espaço Brasil, área que abriga animais nativos, na companhia da mãe.

Distribuída por grande parte do território brasileiro, assim como em outros países da América Latina, a anta-brasileira é classificada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como vulnerável à extinção.





O zoológico

Inaugurado em 16 de março de 1958, o Zoo SP abrigava, inicialmente, 482 animais. Atualmente a instituição conta com uma equipe exclusivamente dedicada à pesquisa, que tem como principal objetivo a conservação de espécies, promovendo a reprodução e cuidados.

Os nascimentos fazem parte do trabalho de manejo e conservação desenvolvido pela instituição, que agora abriga cerca de 2 mil animais, e mais de 440 espécies diferentes, incluindo várias que estão ameaçadas de extinção, como a Ararinha Azul, o Mico-leão-preto e o Mico-leão-dourado.