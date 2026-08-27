Divulgação A Harpia nasceu com auxílio de biologa no Zoológico de São Paulo

Um filhote de harpia (Harpia harpyja) nasceu no Zoológico de São Paulo após a realização de uma “cesária”; a ave ficou em incubação artificial por 54 dias e nasceu no final de julho, pesando 78,6 gramas. O animal é o quarto exemplar da espécie reproduzido pela instituição nos últimos três anos.

A equipe técnica do Zoológico acompanhou a ave em toda a eclosão e, três dias após o começo da abertura da casca, os especialistas perceberam que o embrião não conseguia avançar e sua vocalização estava cada vez mais fraca. Diante da situação, a bióloga-chefe do setor de aves, Fernanda Guida, conduziu um procedimento delicado, comparado pela própria equipe a uma “cesárea”.

A bióloga retirou partes da casca de forma gradual enquanto umedecia a membrana interna do ovo, avaliando a presença de ramificações venosas antes de completar a retirada do filhote. Segundo Guida, o acompanhamento foi feito desde o primeiro dia de incubação artificial.





Fernanda explicou que o processo natural de nascimento da harpia começa quando a mesma rompe a câmara de ar dentro do ovo e, cerca de dois dias depois, inicia a abertura da casca. Neste caso específico, o embrião já estava pronto para nascer, mas não conseguia concluir a eclosão sozinho, por isso foi necessário realizar a intervenção.

O filhote foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Animal (UTA), onde deve permanecer por aproximadamente 30 dias em um ambiente com temperatura controlada. Quinze horas após o nascimento, ele recebeu a primeira alimentação diretamente no bico, oferecida pela bióloga. De acordo com os técnicos, o animal apresenta desenvolvimento saudável e segue sob monitoramento constante.

Fernanda Guida destacou a importância do momento:

A emoção é enorme. Já ajudei muitos filhotes a sair do ovo, mas uma harpia marca bastante por ser um animal tão imponente. Ao mesmo tempo, é um momento de grande fragilidade, porque ela depende totalmente da nossa intervenção para conseguir nascer Fernanda Guida, bióloga-chefe do setor de aves no Zoológico de São Paulo









A espécie

A harpia é considerada como uma das maiores aves de rapina do mundo, podendo atingir até dois metros de envergadura e pesar nove quilos. Suas garras fortes, bico curvo e visão aguçada a tornam uma predadora eficiente, alimentando-se principalmente de mamíferos como preguiças e primatas.

A espécie está presente do sul do México ao nordeste da Argentina, com o Brasil concentrando mais da metade de sua área de distribuição.

Classificada como Vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a harpia deixou em 2026 a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção.

O nascimento no Zoológico de São Paulo reforça o papel da reprodução em cativeiro e o objetivo da instituição com a preservação ambiental.



Divulgação Nascimento da harpia no Zoológico de São Paulo





O Zoológico

Inaugurado em 16 de março de 1958, o Zoo SP abrigava inicialmente 482 animais. Atualmente a instituição conta com uma equipe exclusivamente dedicada à pesquisa, que tem como principal objetivo a conservação de espécies, promovendo a reprodução e cuidados.

O Zoológico agora abriga cerca de 2 mil animais, e mais de 440 espécies diferentes, incluindo várias que estão ameaçadas de extinção, como a Ararinha Azul, o Mico-leão-preto e o Mico-leão-dourado.



