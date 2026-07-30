Divulgação/ Zoológico de São Paulol Filhote de lobo-guará no Zoológico de São Paulo

O Zoológico de São Paulo celebra o nascimento de três novos filhotes de lobo-guará, que foram liberados para viver em seu novo habitat e podem ser visitados a partir desta quinta-feira (30).

Os novos moradores nasceram no dia 26 de maio, mas, durante as primeiras semanas de vida, permaneceram na área técnica até que estivessem prontos para serem apresentados, sob cuidados da mãe, biólogos e veterinários especializados. Atualmente, dentro do recinto, os filhotes ficam com a mãe em tempo integral. Confira as imagens:

Quem visitar o Zoo de SP a partir desta quinta-feira, já pode conhecer os três filhotes da segunda ninhada dos lobo-guará Pitanga e Caju, que fazem parte do programa de conservação da espécie. Os filhotes nasceram no dia 26 de maio e passaram dois meses sob os cuidados da mãe. pic.twitter.com/Qpc0jOVbAY — iG (@iG) July 30, 2026





Os nomes dos filhotes ainda não foram definidos, mas o Zoo de SP irá promover uma votação com o público para decidir cada um deles.

O trio é cria da segunda ninhada dos residentes Pitanga e Caju, um casal de lobo-guará que integra o programa de conservação da espécie desenvolvido pelo Zoológico de São Paulo; a primeira ninhada do casal tinha dois filhotes que nasceram em maio de 2025.

A espécie é classificada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como vulnerável à extinção e o nascimento do trio marca mais um resultado positivo do programa de reprodução de espécies ameaçadas promovido pelo Zoológico de São Paulo.

Sobre a Espécie

O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul e é conhecido como um símbolo do Cerrado brasileiro. Por mais que tenha “lobo” no nome, o animal não é um lobo nem uma raposa, e sim uma linhagem única dentro da família dos canídeos, com características genéticas próprias.

Suas principais características são as pernas longas, o focinho alongado e a pelagem avermelhada. O termo "guará" é de origem tupi-guarani e significa "vermelho", a palavra é usada em seu nome justamente por conta da cor de seus pelos.





A espécie tem hábitos onívoros, ou seja, alimenta-se de frutos, plantas, insetos e pequenos vertebrados. O fruto típico do Cerrado nomeado como “lobeira” é um dos principais componentes de sua dieta.

O lobo-guará vive sob ameaça de extinção por conta da perda e a fragmentação de seu habitat, além dos atropelamentos recorrentes em rodovias.

O Zoo

Inaugurado em 16 de março de 1958, o Zoo SP abrigava inicialmente 482 animais, entre esses primeiros moradores, já era possível conhecer outras jaguatiricas.

Atualmente a instituição conta com uma equipe exclusivamente dedicada à pesquisa, que tem como principal objetivo a conservação de espécies, promovendo a reprodução e cuidados.

O Zoológico agora abriga cerca de 2 mil animais, e mais de 440 espécies diferentes, incluindo várias que estão ameaçadas de extinção, como a Ararinha Azul, o Mico-leão-preto e o Mico-leão-dourado.

