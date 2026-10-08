Micaela Wentz/ iG Céu limpo na capital paulista

Após dias de chuva constante, a cidade de São Paulo promete um período sem precipitações e com elevação gradual das temperaturas durante esta quinta-feira (08).

O dia teve início com o céu nublado e os termômetros do Centro de Gerenciamento de Crises Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo marcaram cerca de 17°C, mas, com o passar das horas, as nuvens se dispersam e o sol aparece; durante o período da tarde, a temperatura máxima pode atingir até 29°C.

Com a temperatura subindo, os valores de umidade do ar também se diferenciam dos demais dias da semana, oscilando e ficando mais reduzidos com o passar das horas. As porcentagens devem variar entre 45% e 95% no decorrer do dia.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o calor na capital favorece a sensação de abafamento. Em outros municípios do estado, especialmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná, ainda há previsão de chuva isolada, acompanhada de raios e rajadas de vento, devido à atuação de um cavado meteorológico.

O banco de dados meteorológicos do CGE apontam que o mês de outubro registrou, até às 07h desta quarta-feira (07), cerca de 27,3 mm de chuva, o que representa aproximadamente 24,4% dos 112 mm esperados para o mês.





Final de semana

Por mais que as temperaturas estejam em elevação, as chuvas não irão parar completamente.

De acordo com o CGE, durante a sexta-feira (09), o dia deve começar com céu nublado e formação de neblina, com a temperatura mínima prevista de 19°C; com o decorrer do dia, o sol aparece e a máxima pode atingir os 30°C. No fim da tarde, pancadas de chuva isoladas devem atingir a capital paulista, decorrentes da chegada de uma brisa marítima.

O mesmo cenário será visto durante o sábado (10) e o domingo (11): elevação das temperaturas durante o dia, podendo atingir máximas entre 28°C e 30°C, e pancadas de chuva durante o final da tarde e à noite.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (08): Mínima de 19°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (09): Mínima de 18°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

- Sábado (10): Mínima de 20°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (11): Mínima de 18°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Segunda-feira (12): Mínima de 20°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

