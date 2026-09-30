Foto: PH Lopes Equipe Tática Motiva

Quem circula por estações de trem e metrô em dias de jogos, shows ou outros grandes eventos pode encontrar uma equipe diferente daquela que atua normalmente no atendimento aos passageiros. Com treinamento específico para ocorrências de maior complexidade, a Equipe Tática da Motiva Trilhos já participou de mais de 300 operações nos últimos 12 meses.O grupo atua nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Com mais de 50 agentes, ele é acionado principalmente quando há previsão de aumento expressivo no fluxo de passageiros ou situações que exigem uma resposta específica. Segundo a concessionária, a movimentação nas estações pode crescer até 30% em relação a dias regulares. Em grandes eventos, o sistema pode receber mais de 800 mil passageiros.

A atuação, portanto, não se limita a situações de emergência. A equipe também reforça a operação em locais estratégicos, de acordo com a concentração de pessoas e a realização de eventos nas proximidades.

Dayane escolheu a equipe tática

Foto: PH Lopes Dayane Oliveira de Souza, Agente de Atendimento e Segurança (AAS) da Equipe Tática Motiva





Entre os integrantes está Dayane Oliveira de Souza, Agente de Atendimento e Segurança (AAS) e única mulher da equipe na estação Júlio Prestes, Linha 8-Diamante.

Ao entrar na empresa ela já tinha um objetivo definido. "Faz exatamente um ano que eu tô aqui na empresa ViaMobilidade. Faz cinco meses que eu estou na equipe tática. Entrei com esse propósito, chegar na equipe tática", afirma.

Antes de integrar o grupo, ela já havia visto os profissionais atuando em situações envolvendo torcidas organizadas e outras operações nas estações.

"Eu já via a equipe nas estações fazendo escoltas de torcidas organizadas e fazendo outros empenhos também", diz.

A presença como única mulher entre os integrantes é encarada por Dayane como uma experiência positiva.

"É muito bom, é gratificante", afirma.

Entre as atividades que mais marcaram sua experiência até agora, ela cita as operações relacionadas às torcidas organizadas. Mesmo com outros objetivos profissionais dentro da empresa, Dayane afirma que está satisfeita com a função atual.

"Tenho vários objetivos, mas por enquanto eu tô satisfeita aqui na equipe tática", conta.

Preparação inclui treinamentos especializados

Os profissionais começam a carreira como Agentes de Atendimento e Segurança e, posteriormente, podem passar por capacitações específicas para integrar a equipe.

Foto: PH Lopes Equipe Tática Motiva





A preparação inclui treinamentos realizados com unidades da Polícia Militar de São Paulo, entre elas o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e a 2ª Companhia do Choque.

Os agentes recebem instruções para negociação, prevenção e identificação de ameaças com explosivos, procedimentos de varredura de segurança para autoridades e controle de distúrbios civis.

Também há capacitação para situações em espaços confinados e ocorrências envolvendo grandes concentrações de pessoas.

Segundo Fábio Silva, gerente-executivo de atendimento das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, a formação considera as características do transporte sobre trilhos.

"A Equipe Tática Motiva atua dentro de parâmetros metroferroviários, usando como base o CDM (Controle de Multidão) do 2º BPChq (Segundo Batalhão de Polícia de Choque) do Estado de São Paulo", afirma.

A proposta é preparar os agentes para responder de maneira coordenada e rápida em ocorrências que possam afetar a segurança dos passageiros ou o funcionamento do sistema.

Estações concentram operações especiais

A distribuição dos profissionais considera as estações com maior concentração de passageiros e os locais próximos a grandes eventos.

Foto: PH Lopes Equipe Tática Motiva





Nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás, estão entre os pontos estratégicos a Estação da Luz, São Paulo-Morumbi e Paulista. Nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, aparecem estações como Palmeiras-Barra Funda, Pinheiros e Santo Amaro.

O deslocamento também pode mudar conforme a necessidade da operação. Jogos, shows, atividades no Autódromo de Interlagos e grandes eventos na Avenida Paulista estão entre as situações que podem levar ao reforço da equipe.





Na Linha 8-Diamante, a Estação Júlio Prestes faz parte desse cenário de atuação. O trabalho envolve a presença dos agentes no ambiente ferroviário e a integração com os demais profissionais responsáveis pela operação.

Equipamentos acompanham os agentes

A rotina exige equipamentos específicos para as diferentes situações enfrentadas pela equipe. Entre os itens utilizados estão escudo, cinto tático, rádio comunicador e outros acessórios operacionais.

Foto: PH Lopes Cesar Venerando, líder da Equipe Tática Motiva das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda





Cesar Venerando, líder da Equipe Tática Motiva das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, destaca que a preparação não elimina a necessidade de avaliar cada ocorrência individualmente.

"Estou na equipe há mais de quatro anos e sei que cada ocorrência exige uma avaliação rápida e precisa. Nosso treinamento nos prepara para diferentes situações, mas também sabemos que cada ocorrência tem suas particularidades", afirma.

A equipe atua de forma integrada com os demais profissionais das linhas. A estrutura especializada existe desde 2014 e integra a operação de segurança da plataforma Trilhos da Motiva.

A Linha 4-Amarela é operada pela Motiva. Já as linhas 5-Lilás, 17-Ouro, 8-Diamante e 9-Esmeralda são administradas pelas concessionárias ViaMobilidade.