Reprodução/redes sociais O "Sheik do Brás" gravou vídeo para se retratar do tumulto

Em uma transmissão ao vivo de oito minutos nas redes sociais na noite desta segunda-feira (5), o comerciante responsável pela promoção que prometia eletrodomésticos entre R$ 1 e R$ 20 pediu desculpas aos clientes. A oferta, anunciada para a inauguração de sua loja no Brás, no centro de São Paulo, provocou uma grande aglomeração e resultou na suspensão do evento.

“Quero pedir desculpas a todos os meus clientes que estavam na fila desde sábado (3) às 19h”, disse o "Sheik do preço único", como é conhecido no Instagram.

Os consumidores, atraídos pelos preços baixos divulgados na internet, lotaram o cruzamento da Rua Monsenhor Andrade com a Avenida do Estado, gerando extensas filas na porta da nova loja. A Polícia Militar foi acionada para interditar vias da região e, conforme vídeos publicados nas redes sociais, precisou usar spray de pimenta para conter o tumulto.





O empresário justificou que a estrutura havia sido planejada para atender até 500 pessoas de forma organizada.

Ele assegurou que o estoque promocional estava garantido para esse grupo e atribuiu o caos ao desrespeito à ordem da fila por parte de alguns frequentadores.





Ele reiterou que dispunha de mercadorias suficientes para os primeiros 500 clientes e ressaltou que estuda uma maneira de beneficiar aqueles que já haviam retirado senhas.

“Eu tinha produto para todas as pessoas, mas infelizmente o evento foi estragado”, declarou.

O "Sheik" destacou também que pretende entrar em contato com as pessoas barradas na entrada para repará-las pelo imprevisto.

“Eu vou conversar com essas pessoas para conseguir honrar com a minha palavra, que aqui é homem de verdade, então vou encarar meus problemas e resolver”, completou.





Polícia proíbe novas ofertas relâmpago

De acordo com o comerciante, a ação promocional desta segunda-feira (5) foi definitivamente encerrada. Ele relatou que as autoridades policiais o proibiram de realizar campanhas semelhantes e apreenderam o lote de eletrodomésticos reservado para a ação, após determinarem o fechamento do estabelecimento por volta das 13h.

O objetivo inicial do empresário era manter uma semana inteira de ofertas de inauguração, plano que acabou frustrado pelo excesso de público.

“Acabamos perdendo essa oportunidade de fazer essa maravilha de uma promoção de inauguração”, lamentou.

Durante a live, o empresário também mencionou a presença de idosos, mulheres e crianças no local, afirmando ter desgastado a voz na tentativa de priorizar a segurança desses grupos mais vulneráveis.

“Tinha criança, tinha mulher na fila, minha voz foi embora de tanto que eu falei que eu precisava cuidar das mulheres e das crianças que estavam na fila”, afirmou.

Planos de reabertura sem a promoção de R$ 1



Apesar do cancelamento da estreia, o proprietário confirmou que trabalha para reabrir as portas em uma nova data de inauguração, ainda sem dia definido.

Para este novo momento, a equipe estuda formatos mais seguros de controle de acesso. A intenção é manter ofertas atrativas focadas em acessórios e itens de linha do catálogo regular, sem a realização do leilão de eletrodomésticos a valores simbólicos.

Por fim, o comerciante estendeu o pedido de desculpas aos comerciantes da vizinhança afetados pela interrupção do trânsito e pela movimentação atípica no bairro. “Minha intenção era fazer uma coisa bonita e buscar movimento para todos”, concluiu.