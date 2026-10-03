Divulgação / Polícia Federal Em Alagoas foram apreendidos arma de fogo, envelopes com dinheiro e listas com nomes.

A Polícia Federal intensificou, às vésperas da votação do primeiro turno de 2026, ações de combate a crimes eleitorais em diferentes estados do Brasil. Entre operações e flagrantes, foram realizadas dezenas de prisões e apreensão de grandes quantias em dinheiro em espécie.

A maior parte das ações aconteceram no estado de Roraima, onde desde quinta-feira (1) a PF realizou a prisão de 24 pessoas em flagrante, em Boa Vista, após investigações de um esquema de suposta compra de votos.

Na sexta-feira (3), também na capital, seis pessoas foram presas após uma denúncia sobre um possível pagamento relacionado à chamada "boca de urna". Neste caso, aproximadamente R$ 45 mil em espécie foram apreendidos.

Na noite do mesmo dia, outras 11 pessoas foram presas durante outra abordagem onde foram encontrados dinheiro em espécie e panfletos de candidatos a deputado estadual e federal.

Em Alto Alegre, também em Roraima, dois suspeitos foram presos após uma denúncia de compra de votos. Os policiais apreenderam R$ 8.007 em um veículo e outros R$ 17.100 em um imóvel de onde os acusados haviam acabado de sair. O dinheiro estava separado em diferentes montantes e acompanhado de anotações com nomes de pessoas.

Divulgação/ Polícia Federal Dinheiro apreendido pela PF





Dinheiro em espécie em Alagoas



Em Alagoas, a PF prendeu dois homens e apreendeu mais de R$ 500 mil em espécie em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. Segundo a corporação, o inquérito identificou saques considerados atípicos que somam aproximadamente R$ 750 mil durante o período eleitoral.

A investigação apura uma possível relação dos valores com financiamento irregular de campanha e aliciamento de eleitores.

Com um dos investigados também foram encontrados uma arma de fogo, envelopes com dinheiro e listas com nomes.

Operação no Ceará

No Ceará, a PF deflagrou neste sábado (3) a Operação Rastilho, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e a Controladoria-Geral da União (CGU). Foram expedidos 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Coreaú, Irauçuba e Itapajé.

Durante as buscas, aproximadamente R$ 120 mil em espécie foram apreendidos. A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em agosto, quando a PF apreendeu outros R$ 334 mil.

Segundo as investigações, a movimentação do grupo ultrapassam os R$ 9,8 milhões e pode ter relação com pagamentos destinados ao ganho de apoio político e eleitoral.

Operações também atingem Mato Grosso e Roraima



Em Mato Grosso, a PF deflagrou neste sábado quatro operações voltadas à possíveis crimes eleitorais. Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral.

Durante essas diligências, foram apreendidos aproximadamente R$ 235 mil em espécie, além de outros materiais que serão analisados pelos investigadores.

Já em Roraima, a Operação Moriarty foi deflagrada neste sábado (3) para cumprir dois mandados de busca e apreensão em Caracaraí. A investigação começou após a apreensão de aproximadamente R$ 4 milhões em espécie durante o acompanhamento de uma operação de saque bancário. A PF apura a origem e a possível destinação eleitoral dos recursos.



