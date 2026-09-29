Foto: Thiago Sória/iG Várias regiões têm previsão de chuva forte nos próximos dias

Uma frente fria vai avançar pelo Centro-Sul do Brasil nos próximos dias levando oito estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste com alta probabilidade de temporais localizados, com queda de granizo e rajadas de vento forte, segundo alerta da MetSul Meteorologia, emitido nesta terça-feira (29).

De acordo com os meteorologistas, o tempo já se instabilizou sob ar quente e úmido, mesmo antes da chegada da frente fria em alguns pontos de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, provocando temporais severos localizados e com vendavais, por conta da massa de ar quente que cobre grande parte do país.

Temperaturas máximas perto e acima de 40ºC ainda foram registradas nesta terça no Centro-Oeste e no Sudeste.

Já na quarta (30), de acordo com a Metsul, a frente fria vai avançar com o ingresso de ar mais seco e frio no Rio Grande do Sul, impulsionado por um ciclone. Isso levará chuva e temporais em Santa Catarina, especialmente no Nordeste do estado, e no Paraná, sobretudo no Leste paranaense. Há risco de vendavais e granizo.

O aumento da umidade associado ao ar quente com a aproximação do sistema frontal gera instabilidade ainda em vários pontos do Centro-Oeste e do Sudeste com pancadas de chuva em diferentes locais e tempestades isoladas, algumas fortes a severas devido à influência ainda da massa de ar quente.

Na quinta (1), ainda deve chover em pontos de Santa Catarina e do Paraná no início do dia, mas depois o tempo melhora.

Deslocamento da frente fria

A MetSul revela ainda que a frente fria deve se deslocar mais para o Norte com chuva e temporais isolados em diferentes pontos do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na cidade de São Paulo, tanto no final desta terça como na quarta, há chance de chuva pelo ar quente e mais úmido, não se descartando temporais. Mas a mudança no tempo deve ocorrer mesmo na quinta, com muitas nuvens, chuva e queda de temperatura.

Por isso, o final da semana na capital paulista terá temperatura mais amena e agradável.





Na cidade do Rio de Janeiro, a frente fria chega com chuva e risco de rajadas de vento da tarde para a noite de quinta e deve manter o tempo instável e períodos de chuva na sexta (2) e no fim de semana, diz a MetSul.

Em Belo Horizonte, depois de uma quarta e uma quinta muito quentes, a frente fria muda o tempo entre o final da sexta e o começo do sábado (3), dando início a uma sequência de vários dias com instabilidade e chuva. Há alerta para o risco de chuva localmente forte a intensa e temporais na capital de Minas Gerais.