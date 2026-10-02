Divulgação/Governo de SP Metrô de São Paulo

A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo registrou 25.245 passageiros nesta quinta-feira (30), segundo o balanço oficial do primeiro dia de ampliação do horário de atendimento, das 6h às 22h. O volume representa um salto de 386% na demanda em comparação à média diária registrada no período anterior (das 9h às 16h). Desde o início da operação transitória, em março, o ramal de monotrilho já transportou 591 mil pessoas.

Segundo a companhia, a forte adesão dos passageiros consolida a linha como um eixo estratégico de mobilidade na Zona Sul da capital, conectando polos empresariais e residenciais da região do Morumbi ao Aeroporto de Congonhas.

Durante a fase de testes, em que os técnicos monitoram o desempenho da infraestrutura, dos sistemas e dos equipamentos de manobra, o serviço segue gratuito e sem cobrança de tarifa. Além da inclusão dos sábados na operação, o tempo de espera nas plataformas caiu pela metade: o intervalo médio entre os trens passou de 18 para 9 minutos.

Operação com mais trens e frota ampliada

O sistema opera atualmente com seis composições. Cinco delas realizam o trajeto contínuo entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas. O sexto trem atua exclusivamente na ponte entre as estações Brooklin Paulista e Washington Luís.

Com essa nova configuração, o Metrô realizou 407 viagens ao longo do dia — um volume quase quatro vezes maior do que a média anterior, que era de 108 viagens diárias.





Transferência na Estação Washington Luís

O trecho de acesso à Estação Washington Luís continua com atendimento dedicado por um trem específico, mantendo o intervalo médio de aproximadamente nove minutos.

Os passageiros que pretendem desembarcar em Washington Luís precisam realizar a troca de trem na Estação Brooklin Paulista. Da mesma forma, quem embarca em Washington Luís com destino ao Morumbi ou ao Aeroporto de Congonhas deve fazer o transbordo na Estação Brooklin Paulista para prosseguir a viagem.

Integrações e estações mais movimentadas

A Estação Campo Belo, que faz integração com a Linha 5-Lilás, registrou o maior volume de conexões da linha no primeiro dia, com mais de 7,8 mil passageiros. Em seguida, a Estação Morumbi, conectada à Linha 9-Esmeralda, contabilizou cerca de 7 mil transbordos.

Entre as demais paradas da linha, destacaram-se as estações Chucri Zaidan, com 2.6 mil embarques e desembarques, e Aeroporto de Congonhas, que recebeu 1.5 mil passageiros.

Instabilidade técnica no segundo dia de novo horário

Apesar do aumento de passageiros, a operação registrou problemas pontuais no início da manhã desta quinta-feira (1º). Em uma matéria publicada pelo g1, entre 7h23 e 7h29, houve uma falha provocada pelo esvaziamento de uma composição na Estação Brooklin Paulista, no sentido Morumbi, fez o tempo de espera entre os trens subir temporariamente para cerca de 15 minutos.

Segundo a companhia, a circulação foi normalizada rapidamente e o Metrô pediu desculpas pelos transtornos aos usuários. Trata-se do segundo registro de instabilidade no ramal: na noite de quarta-feira (30), primeiro dia de ampliação do horário, a linha já havia enfrentado uma falha de tração na Estação Chucri Zaidan por volta das 18h43.

O que é a Linha 17-Ouro do Metrô?

A Linha 17-Ouro é a segunda linha monotrilho na capital paulista, conectando o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos. A linha tem 6,7 quilômetros de extensão operacional e oito estações, com capacidade prevista para cerca de 100 mil passageiros por dia quando estiver em funcionamento integral.

Desde o fim de março, a linha estava atendendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com dois trens entre Morumbi e Aeroporto de Congonhas e um terceiro entre Brooklin Paulista e Washington Luís. Em quase seis meses de funcionamento, fez cerca de 8 mil viagens e percorreu aproximadamente 28 mil quilômetros.