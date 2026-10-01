Reprodução/Instagram/@paroquiaaparecidavga João Paulo, padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Varginha (MG)

Um padre de Varginha, no Sul de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais depois que um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida recebeu uma série de elogios e brincadeiras sobre sua aparência.





Na gravação, o padre João Paulo convidava os fiéis para a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida.

O vídeo passou a receber mensagens de internautas que brincaram sobre a possibilidade de começar a frequentar as missas por causa da beleza do padre.

Com o aumento dos comentários, a paróquia desativou a sessão de mensagens do vídeo. Mesmo assim, a repercussão continuou em outras publicações da igreja que mostram o padre João Paulo. Veja alguns dos comentários:

“Menina… Eu iria em todas as missas desse padre”, escreveu uma mulher.

“Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa”, comentou outra.

"Gostaria de me confessar com o senhor, tem como?", respondeu um homem.

VEJA TAMBÉM: Padre vendeu 12 mil piranhas para erguer pontes na Amazônia

“Misericórdia… nem me confessei e já tô pecando!”, escreveu uma pessoa.

“Quem ficar por último é a mulher do padre, ninguém sai do lugar”, disse outro usuário.

“O inimigo é ardiloso, ele testa meu ateísmo todos os dias!”, escreveu um homem.

Outra seguidora resumiu a reação em poucas palavras: “Senhor, eu pequei”.





Festa de Nossa Senhora Aparecida

A Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2026 terá início nesta sexta (02).

No sábado (06), começa a novena com uma carreata marcada para as 17h. Segundo o padre João Paulo, o percurso sairá da frente do Senac e dará início à programação religiosa.

Durante os dias da novena, haverá oração às 15h na matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, seguida de uma missa à noite. A cada dia, um padre diferente participará da celebração.

A programação também contará com uma quermesse nos dias 03, 09, 10 e 11 de outubro.

Que nós possamos fazer uma bonita novena e festa à nossa mãe e padroeira, uma novena e festa piedosa João Paulo, padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Varginha (MG).



