Um padre de Varginha, no Sul de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais depois que um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida recebeu uma série de elogios e brincadeiras sobre sua aparência.
Na gravação, o padre João Paulo convidava os fiéis para a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida.
O vídeo passou a receber mensagens de internautas que brincaram sobre a possibilidade de começar a frequentar as missas por causa da beleza do padre.
Com o aumento dos comentários, a paróquia desativou a sessão de mensagens do vídeo. Mesmo assim, a repercussão continuou em outras publicações da igreja que mostram o padre João Paulo. Veja alguns dos comentários:
“Menina… Eu iria em todas as missas desse padre”, escreveu uma mulher.
“Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa”, comentou outra.
"Gostaria de me confessar com o senhor, tem como?", respondeu um homem.
“Misericórdia… nem me confessei e já tô pecando!”, escreveu uma pessoa.
“Quem ficar por último é a mulher do padre, ninguém sai do lugar”, disse outro usuário.
“O inimigo é ardiloso, ele testa meu ateísmo todos os dias!”, escreveu um homem.
Outra seguidora resumiu a reação em poucas palavras: “Senhor, eu pequei”.
Festa de Nossa Senhora Aparecida
A Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2026 terá início nesta sexta (02).
No sábado (06), começa a novena com uma carreata marcada para as 17h. Segundo o padre João Paulo, o percurso sairá da frente do Senac e dará início à programação religiosa.
Durante os dias da novena, haverá oração às 15h na matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, seguida de uma missa à noite. A cada dia, um padre diferente participará da celebração.
A programação também contará com uma quermesse nos dias 03, 09, 10 e 11 de outubro.
Que nós possamos fazer uma bonita novena e festa à nossa mãe e padroeira, uma novena e festa piedosa João Paulo, padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Varginha (MG).