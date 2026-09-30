Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em São Paulo deixa partes da cidade em atenção para alagamentos

O estado de São Paulo está em estado de alerta para pancadas de chuva e temporais isolados nesta quarta-feira (30); o alerta vale para diversas cidades, incluindo a capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as chuvas devem começar no fim da tarde e se estender até à noite.

Além das precipitações de moderada a forte intensidade, o alerta também informa sobre a possibilidade de queda de granizo, raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. A condição se dá devido à atuação de um cavado meteorológico e à passagem de uma frente fria.

A temperatura mínima esperada é de 18°C; o sol aparece durante o início da tarde e facilita a elevação rápida de temperaturas, podendo chegar aos 32°C. Os percentuais de umidade do ar variam entre 42% e 95%.

Dados do CGE colocam este setembro como o mais chuvoso já registrado na história de São Paulo, com um valor acumulado de 294,9mm de chuva até o momento, o que corresponde a mais de quatro vezes, ou 346,9% acima, dos 66mm esperados pra o mês todo.





Frio volta à capital

Com a passagem da frente fria, o tempo muda no decorrer dos próximos dias, com as temperaturas em declínio até o sábado (03).

Durante a quinta-feira (01), as temperaturas começam a cair; a mínima prevista no início do dia é de 16°C e a máxima não deve superar os 23°C. O dia contará com muitas nuvens e pancadas de chuva mais persistentes entre a tarde e à noite, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 70%.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (30): Mínima de 18°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (01): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (02): Mínima de 15°C, máxima de 18°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar

- Sábado (03): Mínima de 14°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo(04): Mínima de 17°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

