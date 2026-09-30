Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo Sol nos prédios da Avenida Paulista, em São Paulo

O programa Ruas Abertas, na Avenida Paulista, estará suspenso no próximo domingo (04), data em que ocorre o primeiro turno das eleições; a decisão foi tomada pela Prefeitura de São Paulo e a via ficará totalmente aberta à circulação de veículos ao longo de todo o dia.

Com a suspensão, que atende a uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), as vias não terão a restrição padrão de todos os domingos, que conta com o trânsito de carros interrompido das 9h às 16h para dar lugar a pedestres e ciclistas.

Além da liberação do trânsito, as feiras livres que costumam ocorrer nas calçadas também ficarão suspensas no dia.

A solicitação foi feita sob o argumento de que o processo eleitoral representa um interesse público prioritário, sendo necessário garantir a passagem através da avenida, tanto dos eleitores, quanto de outros funcionários que atuam no período, como servidores públicos, mesários e equipes de apoio.

A Subprefeitura da Sé formalizou a medida ao eleitor através das redes sociais, afirmando que a circulação pela Avenida Paulista é necessária, uma vez que concentra um número significativo de locais de votação, além de unir complexos viários e de mobilidade urbana.





Suspensão em caso de segundo turno

Caso a disputa presidencial exijam um segundo turno, a interrupção do Ruas Abertas na Avenida Paulista deve se repetir no dia 25 de outubro, seguindo a mesma lógica adotada para o primeiro turno.

A medida também vale para os dias 3 e 24, os dias que antecedem os turnos. De acordo com a Prefeitura, a Avenida Paulista não pode receber eventos durante os 3, 4, 24 e 25 de outubro.

O Programa Ruas Abertas

O Programa Ruas Abertas, criado em 2016, é um incentivo para que a população ocupe espaços públicos na cidade de São Paulo, através da abertura das vias para pedestres e ciclistas, aos domingos e feriados, das 9h às 16h.

A ideia é que a ampliação dos espaços traga mais opções de lazer, convivência e atividades para a população.

A ação ocorre na Avenida Paulista, em toda sua extensão, e também em diversas ruas do bairro Liberdade, também no centro da capital; na Liberdade, quatro vias são liberadas, são elas: Rua dos Estudantes, Rua dos Aflitos, Rua Américo de Campos e a Rua Galvão Bueno.

A sinalização do programa é feita pela a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

