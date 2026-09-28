Foto/Montagem: Thiago Silva/SPTrans/Metrô Cartão Fidelidade

Quem utiliza apenas o transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo pode economizar nas viagens diárias com o Cartão Fidelidade. Válido nas linhas de trem e metrô, o bilhete oferece créditos eletrônicos com valor unitário inferior à tarifa convenciona l.

Como adquirir o Cartão Fidelidade?

O Cartão Fidelidade pode ser adquirido no Posto de Atendimento Fidelidade, na estação Sé, ou no Posto Central da SPTrans, mediante apresentação de documento de identificação com foto. A taxa de emissão é de R$ 2 e é obrigatória uma recarga inicial equivalente ao número mínimo de passagens.

Onde carregar o Cartão Fidelidade?

A recarga pode ser feita nos postos de atendimento do Cartão Fidelidade e nas máquinas do Bilhete Único instaladas em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, além de 20 estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás.

Qual é a economia com o Cartão Fidelidade?

Com a tarifa convencional a R$ 5,40, um pacote de 8 viagens no valor cheio custa R$ 43,20. Ao optar pelo Cartão Fidelidade no pacote de 8 viagens, o custo total cai para R$ 40 — o que reduz o valor unitário da tarifa para R$ 5 e garante uma economia total de R$ 3,20 (ou R$ 0,40 por viagem).

Também é possível carregar o cartão com pacote de 20 viagens, com valor de recarga de R$ 97,20. O custo da viagem com desconto fica em R$ 4,86.

E também com o pacote de 50 viagens, com custo de R$ 234; a passagem sai a R$ 4,68.



Ao passar o cartão na catraca, o visor exibirá o valor unitário padrão de R$ 5,40. No entanto, o desconto já foi aplicado previamente no momento da compra do lote de créditos.





Regras de intervalo entre embarques

Ao utilizar o cartão consecutivamente em um curto período, é necessário respeitar o tempo mínimo de intervalo entre as validações:

10 minutos: para embarque na mesma linha, mas em estação diferente da anterior;

20 minutos: para embarque na mesma linha e na mesma estação do embarque anterior;

20 minutos: para conexões em estações integradas com a CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade ou TIC Trens.

Como fazer em casos de dano, perda, furto ou extravio?

Cartões cadastrados

Para cartões cadastrados, o passageiro deve solicitar o bloqueio do cartão pelo número 156 ou pessoalmente na estação Sé, onde poderá solicitar a 2ª via do cartão e restituir os créditos existentes, apresentando o número do cartão ou do CPF do passageiro.

Para cartões não cadastrados

Os passageiros com cartões não cadastrados deverão comparecer na estação Sé e apresentar o cartão, o recibo da última recarga ou informar o número do cartão.

Como solicitar a restituição dos créditos

Para solicitar a restituição dos créditos, o passageiro deverá comparecer no posto da estação Sé. Para todos esses serviços tenha em mãos um documento oficial com foto. A taxa para emissão de 2ª via é equivalente a 7 tarifas unitárias do sistema de ônibus municipal da cidade de São Paulo e o prazo para entrega é de 72 horas.

Cancelamento

O cancelamento do cartão deve ser realizado pessoalmente, na estação Sé do Metrô.

Em caso de erro de leitura ou outro problema de acesso ao sistema:

O embarque deve ser realizado por meio de outro cartão ou bilhete.

Compareça aos Postos de Atendimento na estação Sé do Metrô para a análise do cartão. Caso a correção não seja possível, será emitida uma 2ª via com prazo de 72 horas.

Horário de atendimento:

Posto Metrô na Estação Sé: das 7 às 19 horas – de segunda à sexta (exceto feriados e pontes de feriado)

Posto Central de Atendimento da SPTrans, na rua Boa Vista, 274, Mezanino – Galeria Boa Vista, centro de São Paulo.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados

Para demais informações o Metrô disponibiliza o telefone 0800 770 7722 que atende todos os dias das 5h00 à 0h00.

Fonte: Metrô de São Paulo