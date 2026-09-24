Reprodução/SBT Policial civil é preso suspeito de sequestro com viatura falsa

O policial civil Rafael Juergen Schult foi preso nesta quinta-feira (24), em São Paulo, sob suspeita de participar do sequestro de um homem levado em um carro que imitava uma viatura policial. A vítima, agredida e colocada no porta-malas do veículo em agosto, continua desaparecida.

Schult, investigador de 2ª classe lotado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, compareceu à Corregedoria da Polícia Civil acompanhado de advogados para prestar depoimento. Ele foi detido no local após a Justiça renovar a prisão temporária pedida pelos investigadores.

O celular do policial foi apreendido e será submetido a perícia. A Corregedoria apura a participação dele no grupo armado responsável pela abordagem registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram homens armados cercando a vítima em Artur Alvim, na Zona Leste da capital paulista. O homem é agredido, algemado e colocado à força no porta-malas de um carro preto.

Um dos envolvidos aparece com um fuzil. Os suspeitos também usavam distintivos, e o veículo tinha luzes semelhantes a um giroflex. A polícia constatou depois que a placa era falsa e que o automóvel não fazia parte da frota oficial.

Policial era procurado desde agosto

A prisão temporária de Schult havia sido decretada após ele ser identificado nas gravações. Em 14 de agosto, policiais da Corregedoria fizeram buscas na casa do investigador e localizaram o veículo apontado como usado no crime, mas ele não foi encontrado.

Outro policial civil, Milton Massaru Nakayama, também foi preso em agosto sob suspeita de envolvimento no caso. A investigação apura a atuação dos demais integrantes do grupo.

A vítima ainda não havia sido localizada até a noite desta quinta-feira. A Corregedoria mantém as diligências para esclarecer o sequestro e identificar a participação de cada investigado.