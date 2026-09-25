O traficante de cocaína Jack Young-Larter, de 26 anos, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão no Reino Unido após a polícia encontrar drogas, dinheiro e cartas raras de Pokémon em sua casa.
Mensagens encontradas no celular mostraram que clientes podiam pagar pelas drogas com dinheiro, transferência bancária ou cartas colecionáveis. Em alguns casos, usuários eram orientados a furtar as cartas para quitar dívidas.
A prisão aconteceu depois que policiais fizeram uma busca na casa de Young-Larter, em Maidstone, em 01 de maio de 2026.
Os policiais apreenderam dois celulares, quase 110 gramas de maconha, mais de 25 gramas de cocaína, balanças e embalagens usadas para separar as drogas. Também encontraram cerca de duas mil libras em dinheiro, aproximadamente R$ 13 mil, além de uma caixa com cartas colecionáveis consideradas de alto valor.
Young-Larter admitiu os crimes e foi condenado pelo Tribunal da Coroa de Maidstone em 17 de setembro. Além da prisão, terá que entregar sua coleção de cartas.
Cartas são investigadas na Europa
Na Espanha, investigadores de Marbella já desmantelaram neste ano uma rede suspeita de lavar milhões de euros recebidos pelo tráfico de drogas. Durante as operações, os policiais encontraram um álbum com cartas consideradas valiosas e que poderia estar ligado à operação.
Na Suécia, policiais também encontraram grandes quantidades de cartas em investigações criminais. Tamara Fuentes, da Região Policial Oeste do país, afirmou que houve apreensões de grandes volumes de cartas e também furtos de peças valiosas.
Segundo Fuentes, parte das negociações acontece de maneira privada em sites de compra e venda, muitas vezes sem recibos, e as cartas são fáceis de transportar.
Mercado de cartas movimenta itens caros
O caso chamou atenção para o uso das cartas colecionáveis como forma de pagamento e para os altos valores alcançados por algumas delas. Uma análise da Cardfolio, empresa que acompanha o mercado de cartas colecionáveis, mostrou que mais de quatro em cada cinco das 2.300 cartas antigas em inglês analisadas ficaram mais caras em menos de quatro meses. O aumento médio foi de cerca de 15%.
Uma carta Skyridge Charizard em excelente estado passou de cerca de R$ 247 mil a R$ 480 mil.
Em 2021, o youtuber Logan Paul comprou uma carta Pikachu Illustrator, considerada em estado perfeito, por R$ 28 milhões. Depois, Paul usou a carta em um colar com diamantes durante a WrestleMania e, neste ano, vendeu a peça por R$ 87 milhões.