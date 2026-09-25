Micaela Wentz/iG Trem da Linha 10-Turquesa, da CPTM

As linhas de trem metropolitano de São Paulo geridas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão intervenções programadas neste sábado (26) e domingo (27), como obras de manutenção, melhorias de infraestrutura e modernização da via férrea. As alterações vão modificar o embarque e desembarque de passageiros e gerar maior tempo de espera no período.

Para se programar com antecedência e evitar transtornos em compromissos ou momentos de lazer, confira o que muda na operação:

Linhas que terão mudanças no fim de semana

Sábado (26)

Linha 10-Turquesa

Das 22h até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque dos passageiros em ambos os sentidos ocorrerão na plataforma 4, na Estação Tamanduateí, e na plataforma 2, na Estação Ipiranga. A alteração é para a realização de obras no monotrilho da Estação Ipiranga do Metrô.



Das 23h até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque dos passageiros em ambos os sentidos ocorrerão na plataforma 4, na Estação Mauá, e na plataforma 2, na Estação Capuava. A estratégia operacional ocorre para manutenção no cabo mensageiro no travessão.



Linha 12-Safira

Das 23h30 até o fim da operação comercial, os trens circulam por via única entre Engenheiro Manoel Feio — com embarque e desembarque pela plataforma 3 — e Jardim Romano — com os passageiros utilizando a plataforma 2. A alteração é para manutenção preventiva no trecho.







Domingo (27)

Linha 10-Turquesa

Das 4h às 6h, os trens circularão somente pela plataforma 3 da Estação Mauá e pela plataforma 1 da Estação Capuava. Os trens que iniciarão a viagem em Santo André partirão da plataforma 3. Essa estratégia decorre da substituição de cabos mensageiros na região de Mauá.

Das 7h às 9h, os trens circularão somente pela plataforma 2 de Ribeirão Pires e, das 10h às 12h, somente pela plataforma 1 de Rio Grande da Serra, para manutenção preventiva em Aparelho de Mudança de Via (AMV).

Das 8h às 18h, os passageiros embarcarão e desembarcarão pela plataforma 2 de Capuava para a troca de dormentes próximas à estação.



Linha 11-Coral

Durante toda a operação comercial, na Estação Tatuapé, os trens circulam em via única e os passageiros embarcam e desembarcam pela plataforma 1, para lançamento de cabos no trecho.



Das 9h até o fim da operação comercial, a circulação entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda estará interrompida. Como alternativa, os passageiros deverão utilizar a Linha 10-Turquesa. A alteração ocorrerá para lançamento de cabos e substituição de componentes de chaves.



Linha 12-Safira

Das 8h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 4, na Estação Tatuapé, para o embarque e desembarque em ambos os sentidos, devido à substituição de trilhos e limpeza da via.



Expresso Aeroporto

Das 8h às 20h, a circulação do Expresso Aeroporto estará interrompida.

Das 5h às 7h, o serviço funcionará com intervalos de 1 hora.

Entre 21h e meia-noite, o Expresso Aeroporto terá como ponto de partida e chegada a Estação da Luz, e não mais a Estação Palmeiras-Barra Funda, para atendimento às obras na Linha 11-Coral. Como alternativa, os passageiros podem utilizar a Linha 13-Jade até a Estação Engenheiro Goulart, acessar a Linha 12-Safira até o Brás e seguir até a Barra Funda pela Linha 10-Turquesa ou Linha 11-Coral.



Fonte: CPTM

Mais informações para o passageiro

Em nota enviada ao iG, a companhia informou que colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos deslocamentos, além de avisos sonoros, painéis eletrônicos e informativos nas estações.

Os usuários também podem acompanhar as atualizações nas redes sociais da instituição ou tirar dúvidas pela Central de Relacionamento (0800 055 0121) e pelo WhatsApp (11) 99767-7030.