Reprodução / IA A São Paulo Oktoberfest faz parte do Calendário Estratégico de Eventos, da Prefeitura de São Paulo

A São Paulo Oktoberfest iniciou no último sábado (19) sua 9ª edição na Arena de Eventos do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O festival, que segue até 4 de outubro, continua nesta quinta-feira (24) com uma programação repleta de atrações musicais, gastronomia típica, chope e elementos da cultura alemã. O evento já atraiu cerca de 800 mil visitantes em edições anteriores.

Como ir à Oktoberfest de transporte público?

Para aproveitar o evento sem enfrentar trânsito, vaga de estacionamento ou a perigosa mistura de álcool e direção, a melhor alternativa é o transporte público. Quem optar pelo metrô pode utilizar a Linha 5-Lilás e desembarcar na Estação AACD-Servidor, localizada a cerca de 1 km do Portão 5 — uma caminhada de aproximadamente 15 minutos.

Outra opção é utilizar táxis ou transporte por aplicativo com acesso pelo Portão 10.

Para quem prefere o transporte coletivo sobre rodas, 19 linhas de ônibus da capital paulista passam no entorno do Parque Ibirapuera. Confira quais são e os dias de funcionamento:

Portão 5 (Acesso ao Parque Ibirapuera)

Ponto de ônibus da Av. Ibirapuera, 624

Operam todos os dias, incluindo sábados e domingos:

509M-10 – Term. Princ. Isabel / Jd. Miriam

5154-10 – Term. Princ. Isabel / Term. Sto. Amaro

5300-10 – Term. Pq. D. Pedro II / Term. Sto. Amaro

5318-10 – Pça. da Sé / Chác. Santana

5362-10 – Pça. da Sé / Pq. Res. Cocaia

5370-10 – Lgo. São Francisco / Term. Varginha

5391-10 – Lgo. São Francisco / Jd. Ângela

6358-10 – Term. Bandeira / Jd. Luso

6455-10 – Lgo. São Francisco / Term. Capelinha

N702-11 – Term. Pq. D. Pedro II / Term. Sto. Amaro (Noturna)

Dias úteis e sábados:

5317-10 – Pça. do Correio / Sesc/Orion

5632-10 – Lgo. São Francisco / Vl. São José

Apenas dias úteis:

5362-41 – Pq. Ibirapuera / Pq. Res. Cocaia

5370-21 – Pq. Ibirapuera / Term. Varginha

Ponto de ônibus da Av. Ibirapuera, n° 900

Dias úteis e sábados:

695V-10 – Metrô Ana Rosa / Term. Capelinha

Apenas dias úteis:

675N-10 – Metrô Ana Rosa / Term. Sto. Amaro

Portão 10 (Entrada Principal da Oktoberfest)

Ponto de ônibus da Av. Pedro Álvares Cabral, n° 305

Operam todos os dias, incluindo sábados e domingos:

5154-10 – Term. Sto. Amaro / Term. Princ. Isabel

5164-21 – Cid. Leonor / Pq. Ibirapuera

5175-10 – Baln. São Francisco / Pça. da Sé

6358-10 – Jd. Luso / Term. Bandeira

709A-10 – Metrô Ana Rosa / Term. Água Espraiada

N839-11 – Metrô Butantã / Metrô Vl. Mariana (Noturna)

Dias úteis e sábado:

5178-10 – Jd. Miriam / Pça. João Mendes

Apenas aos domingos:

5178-22 – Pça. Tito Pacheco / Paulista

Ponto de ônibus da Av. Pedro Álvares Cabral, 200

Operam todos os dias, incluindo sábados e domingos:

5164-21 – Cid. Leonor / Pq. Ibirapuera

5175-10 – Pça. da Sé / Baln. São Francisco

6358-10 – Term. Bandeira / Jd. Luso

709A-10 – Term. Água Espraiada / Metrô Ana Rosa

N839-11 – Metrô Butantã / Metrô Vl. Mariana (Noturna)

Dias úteis e sábados:

509J-10 – Jd. Selma / Pq. Ibirapuera

5178-10 – Pça. João Mendes / Jd. Miriam

Apenas aos domingos:

5178-22 – Pça. Tito Pacheco / Paulista

955P-10 – Museu Ipiranga / Pq. Ibirapuera

965A-10 – Paraíso / Pacaembu

Fonte: SPTrans

Domingão Tarifa Zero



Para quem for ao evento no domingo (27), os ônibus municipais da capital paulista operam com tarifa zero das 00h às 23h59 de domingo (da meia-noite de sábado para domingo até o fim do dia). Para ter o acesso liberado, basta encostar o cartão Bilhete Único no validador da catraca.

Caso o passageiro não possua o bilhete, pode solicitar a liberação diretamente ao cobrador ou motorista.

Atenção: A gratuidade do Domingão Tarifa Zero é válida apenas para os ônibus municipais da SPTrans e não se aplica ao Metrô, aos trens da CPTM ou às linhas concedidas à iniciativa privada (como a Motiva).

Mais informações no site da SPTrans.

Espaços temáticos e atrações do festival

O ingresso garante acesso a diversos ambientes temáticos, como o Biertent (espaço coberto para celebrar a cultura alemã com música e gastronomia) e o Biergarten (área de convivência inspirada nos jardins cervejeiros alemães), além de parque de diversões, cenários instagramáveis e estrutura pet friendly. Outro destaque para os apreciadores de cerveja é a SPOF Bier, o rótulo artesanal exclusivo do festival.

Ingressos gratuitos às quartas e quintas-feiras

Uma oportunidade para quem quer conhecer a festa sem pagar entrada é o Ingresso Cultural Cidade de São Paulo, disponível para as quartas e quintas-feiras. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos por CPF no site da Ticketmaster ou nas bilheterias do parque nas quintas-feiras (24 de setembro e 1º de outubro) e na quarta-feira (30 de setembro).

Foto: Divulgacao Festival celebra a cultura e a gastronomia alemã





Como a disponibilidade é limitada, a orientação é garantir o bilhete com antecedência. A iniciativa amplia o acesso do público à programação da festa, que reúne gastronomia típica alemã, diferentes opções de chope, atrações culturais e musicais.

Quais são as atrações musicais da Oktoberfest?



Nesta quinta-feira (24), a programação musical terá a Banda Intercidades e a Banda Marmorstein. Na sexta-feira (25), a Banda Intercidades continua no palco e a Banda Bavária passa a integrar a grade.

No sábado (26), além da Banda Bavária, o público poderá acompanhar o show Rockin’ Stones. Já no domingo (27), a programação inclui novamente a Banda Bavária e o espetáculo Elton John por Rafael Dentini.





A festa retorna na semana seguinte, entre 30 de setembro e 4 de outrobro. A Banda Cavalinho se apresenta ao longo desse período, enquanto o último fim de semana contará com Hey Jude – The Beatles Tribute Show no sábado (3) e Os Mutantes no domingo (4).

Opções e valores de estacionamento

Para quem optar por ir de carro particular, o acesso ao estacionamento oficial do parque pode ser feito pelos portões 3 e 7. Confira a tabela de preços:

Portão 3:

Até 3 horas: R$ 22,00

A cada 2 horas adicionais: R$ 3,00

Valor máximo (até 12h): R$ 30,00

Preço único aos sábados, domingos e feriados (período de até 12h): R$ 27,00

Portão 7:

Até 3 horas: R$ 30,00

A cada 2 horas adicionais: R$ 3,00

Valor máximo (até 12h): R$ 45,00

Preço único aos sábados, domingos e feriados (período de até 12h): R$ 45,00

Nota: Permanências superiores a 12 horas acarretarão a cobrança de uma nova diária.

Serviço

São Paulo Oktoberfest 2026