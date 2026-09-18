Divulgação/Metrô SP Segundo a companhia, o teste avalia a viabilidade de uma ampliação futura dos horários operacionais

Quem trabalha no período noturno, aproveita a programação cultural da cidade ou precisa voltar para casa na madrugada de sábado (19) para domingo (20) terá mais uma opção de transporte. As linhas administradas pelo Metrô de São Paulo funcionarão sem interrupções durante toda a madrugada.

Quais linhas vão funcionar de sábado para domingo?

A operação especial contempla a Linha 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi), a Linha 2-Verde (Vila Prudente - Vila Madalena), a Linha 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera - Palmeiras-Barra Funda) e a Linha 15-Prata de monotrilho (Jardim Colonial - Vila Prudente).

Não funcionam

Não estarão abertas as linhas 6-Laranja e 17-Ouro.

As outras linhas 4-Amarela e 5-Lilás, administradas pela Motiva, também não fazem parte da ação e seguirão o horário habitual de encerramento.





Segundo a companhia, a iniciativa integra um conjunto de testes para avaliar a viabilidade de uma ampliação futura no horário de atendimento.

Durante a madrugada, serão monitorados a demanda de passageiros, o fluxo nas estações e os impactos na manutenção diária do sistema.