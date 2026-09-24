Reprodução/Agência SP Céu nublado em São Paulo

Parte do Estado de São Paulo segue com o tempo instável nesta quinta-feira (24), por conta da atuação de um cavado meteorológico, associado à circulação de ventos úmidos vindos do oceano. O dia manterá a tendência da semana, com céu encoberto, ventos soprando de sudeste e pouca amplitude térmica.

Diferentemente do início da semana, não há expectativa de chuva significativa na capital paulista, apenas o possível registro de garoa, principalmente nas primeiras horas da manhã. As temperaturas permanecem amenas no centro e no leste do estado, onde há a maior presença de nebulosidade e a umidade; na Grande São Paulo, os termômetros oscilam entre a mínima de 13°C e a máxima de 18°C.

De acordo com dados disponibilizados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, este setembro é o mais chuvoso desde o registrado no ano de 1995, quando teve início a série de dados do CGE. Desde o primeiro dia do mês, a precipitação acumulada foi de 294,8 mm em média na cidade, o que corresponde a 366,7% acima dos 66 mm previstos para o mês. Outros dados, colocam este setembro como o mais chuvoso desde 1943.





Final de semana

A partir da sexta-feira (25), o sol volta a predominar na capital paulista, com as temperaturas entrando em uma rápida elevação a partir do final da manhã. A tarde será ensolarada, e não há previsão de chuva.

Com a alta umidade de manhã, a mínima deve ficar por volta dos 14°C e a máxima, após a aparição do sol, deve chegar aos 26°C.

No final de semana as condições devem se manter. De acordo com a previsão da Defesa Civil, o sábado (26) deve registrar uma máxima de 29°C, também com uma tarde ensolarada e poucas nuvens no céu após o final da manhã.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (24): Mínima de 13°C e máxima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (25): Mínima de 14°C e máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

- Sábado (26): Mínima de 16°C e máxima de 29°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada

- Domingo (27): Mínima de 17°C e máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Segunda-feira (28): Mínima de 18°C e máxima de 29°C.Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

