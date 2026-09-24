Reprodução/TV Globo Prédio desaba no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro

Um prédio de quatro andares desabou no fim da noite desta quarta-feira (23), no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro . O imóvel, localizado no acesso à comunidade Pavão-Pavãozinho, já havia sido interditado pela Defesa Civil e estava sendo demolido por causa de irregularidades na construção.

Segundo o Corpo de Bombeiros e o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), não houve registro de mortos ou feridos. Equipes foram mobilizadas para verificar as condições do local e avaliar se outras construções próximas foram afetadas.

Prédio desaba no morro do canta galo na zona sul do RJ https://t.co/GdPZRwkaoX — jardimguandunews (@odaratv99840) September 24, 2026





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura cede. Nas imagens, é possível observar uma grande nuvem de poeira e moradores deixando as proximidades do imóvel após o desabamento.

Após a queda, equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Subprefeitura da Zona Sul foram acionadas. A prioridade passou a ser verificar a estabilidade das construções próximas e identificar possíveis riscos para quem vive na região.

Segundo o prefeito, a expectativa era de que imóveis vizinhos fossem avaliados pelas equipes durante a madrugada.

Prédio já havia sido interditado

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura do Rio, a construção estava interditada desde 3 de setembro, após denúncias feitas por moradores. O imóvel também já havia sido evacuado e passava por um processo de demolição.

A estrutura ficava na Rua Saint Roman, entre as regiões de Copacabana e Ipanema. A queda ocorreu enquanto a área já estava sob intervenção das autoridades municipais.

O prefeito Eduardo Cavaliere afirmou que a denúncia dos moradores foi fundamental para a interdição. Segundo ele, a demolição havia começado antes do desabamento.

Em publicação nas redes sociais, Cavaliere também chamou atenção para os riscos associados a construções irregulares durante períodos de chuva intensa.

Chuva aumenta preocupação com construções irregulares

O desabamento ocorreu em meio a um período de chuva intensa no Rio de Janeiro. Setembro de 2026 já se tornou o mês mais chuvoso da cidade em 29 anos de registros do Sistema Alerta Rio.

Até o início da tarde de quarta-feira (23), o município havia acumulado 171,9 milímetros de chuva. O índice superou a marca anterior de setembro, de 157,7 mm, registrada em 2005. A série histórica do Alerta Rio começou em 1997.

A prefeitura informou ainda que o Rio acumulava 19 dias consecutivos de chuva. A atuação de frentes frias e o transporte de umidade do oceano para o continente estão entre os fatores associados ao cenário.





O volume elevado preocupa principalmente em áreas onde existem construções sem regularização ou com problemas estruturais. O prefeito afirmou que o período de chuvas exige atenção redobrada para imóveis em situação de risco.