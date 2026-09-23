Divulgação Polícia Militar de São Paulo

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na tarde desta quarta-feira (23), na Lapa, zona Oeste de São Paulo. Após cometer o crime, o homem fugiu do local. O filho da vítima, de apenas 8 anos, ligou para o 190 e acionou a equipe do 4° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que prestou socorro imediato à mulher.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima caída no chão com um ferimento provocado por faca.

No local, também estavam os outros três filhos da mulher.

O garoto mais velho contou que ligou para a emergência porque ficou desesperado ao ver a mãe ferida. A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permanece sob observação.





Durante as buscas na região, equipes em patrulhamento localizaram o suspeito, de 36 anos, que resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes.

"Quando chegamos, já socorremos a mãe e a criança veio se apresentar. O menino nos mostrou o celular que usou para ligar para o 190 e a faca usada pelo pai, que foi apreendida", relatou o cabo Marcelo Florio. "A todo momento, tentamos acalmá-lo e aos irmãos, que presenciaram toda aquela cena. Espero que ele saiba que realizou um ato heroico ao nos acionar", afirmou o policial.

O agressor foi conduzido à 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.