Reprodução/Redes Sociais Patricia Poncini, ex-vereadora e presidia o Serviço de Obras Sociais (SOS) em Boituva/SP

A ex-vereadora Patrícia Cristina Poncini, 55, foi enterrada na tarde desta sexta-feira (18), em Boituva (SP). Ela e outra funcionária foram esfaqueadas após uma discussão na manhã de ontem (17), no Serviço de Obras Sociais (SOS). O local prestava atendimento às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Poncini era presidente da instituição.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), o suspeito do crime, de 50 anos, foi identificado nas proximidades da Rodovia Castello Branco, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Boituva. A defesa não foi localizada.





A outra vítima é a coordenadora-geral da instituição, Andréa de Jesus Inácio Balbino Bento, 53. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao hospital local, onde continua internada.

Câmara Municipal emite nota de pêsames

A Câmara Municipal de Boituva lamentou a morte da ex-servidora pública. Em nota, a Câmara informou que Patrícia exerceu mandato durante a 12ª Legislatura (2000 a 2004) e a 13ª Legislatura (2005 a 2008), pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Ela também foi professora da Rede Municipal de Ensino e diretora de unidades de educação infantil e de ensino fundamental, incluindo o Centro de Atividades Complementares (CAENA).

O Poder Legislativo disse que espera uma apuração rigorosa e a responsabilização do autor com todo o rigor da lei. Além de prestar solidariedade e desejar boa recuperação à coordenadora-geral, a nota complementou que "a violência contra a mulher não pode ser tolerada nem permanecer impune".

Até o fechamento desta matéria, aguardamos informações sobre o estado de saúde de Andréa de Jesus Inácio Balbino Bento.