Reprodução/Pexels Ensino lúdico.

Apenas 18,8% dos estudantes do 9º ano tinham aprendizagem adequada em matemática em 2025 no país, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026, divulgado nesta terça-feira (22).

Com base nos dados do Saeb 2025 compilados ao Anuário, o levantamento indica que o déficit de aprendizado se intensifica nos anos finais da trajetória escolar.

Em estados como Minas Gerais, somente 14,4% dos alunos do Ensino Médio atingem o nível adequado em Matemática, enquanto 49,1% terminam abaixo do básico.

Desinteresse pelas licenciaturas e crise na formação de docentes

O Anuário também chama a atenção para o desinteresse de estudantes com melhor desempenho em cursar licenciatura, índice que diminuiu de 22% em 2020 para 14,7% em 2024. Na prática, mais de 85% dos futuros professores do país ingressam no Ensino Superior com notas medianas ou inferiores ao Enem.

Esse déficit se estende às universidades, onde 42,2% dos futuros professores encerram o curso sem alcançar o desempenho necessário esperado pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ( ENADE) em 2025.

Desiguladade de renda e raça marca a trajetória escolar

As estatísticas do estudo revelam ainda o peso da raça e classe social na trajetória dos estudantes. Mesmo que a pré-escola tenha atingido o topo histórico com 96,1% de cobertura, a desigualdade começa na creche, que atende 54,7% das crianças mais ricas e apenas 34,7% das mais pobres.

Esse desequilíbrio é evidente no final do ciclo básico, quando aos 19 anos, 81,7% dos jovens brancos e amarelos concluíram o ensino médio, enquanto somente 69,5% de pretos, pardos e indígenas.

