Divulgação/Governo de São Paulo Chuva no Centro de São Paulo

A cidade de São Paulo terá sol entre nuvens e rápida elevação da temperatura máxima durante esta segunda-feira (21), trazendo uma sensação de tempo abafado. No início da manhã, os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, marcaram uma temperatura média de 17°C, com umidade relativa de 99,5%; a mínima prevista é de 18°C e, a máxima, de 29°C no início da tarde.

Por conta da elevação das temperaturas, áreas de instabilidade devem se formar a partir do meio da tarde na capital, com previsão para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. O resto do estado também tem potencial para receber volumes significativos de chuva, gerados por conta de um cavado meteorológico e a aproximação de uma frente fria que atua nas proximidades do estado.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para chuvas fortes entre segunda-feira (21) e quarta-feira (23). Durante a segunda (21), as áreas afetadas estão, principalmente, nas faixas sul, central e leste do estado; a partir de terça-feira (22), as instabilidades devem ganhar força e mais espaço. Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, o valor previsto dos acumulados varia entre 70 e 90 milímetros.

Durante os períodos em que as precipitações ocorrem com mais intensidade, as rajadas de vento poderão atingir valores entre 40 e 60 km/h.





De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo, este setembro é o mais chuvoso nos últimos 32 anos; do dia primeiro de setembro até às 13h do último domingo (20), 259,9 mm de chuva foram acumulados, em média, na cidade; o valor corresponde a 293,8% acima da média prevista para o mês, que era de 66,0mm.

Em dias de chuva extrema, o órgão orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Na terça-feira (22), o dia deve contar com muitas nuvens e aberturas de sol pela manhã. Entre o meio da tarde e o começo da noite, a chegada definitiva da frente fria que ronda o estado deve provocar pancadas fortes de chuva de forma generalizada; há potencial para alagamentos, rajadas de vento e possíveis transbordamentos de pequenos rios e córregos. A mínima prevista é de 19°C e, a máxima, de 26°C.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (21): Mínima de 18°C e máxima de 29°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Terça-feira (22): Mínima de 17°C e máxima de 26°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa

- Quarta-feira (23): Mínima de 13°C e máxima de 16°C. Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem

- Quinta-feira (24): Mínima de 13°C e máxima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (25): Mínima de 15°C e máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (26): Mínima de 16°C e máxima de 28°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

