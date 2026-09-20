Divulgação / Polícia MT Viatura

Um foragido da Justiça chamou a própria Polícia Militar para pedir socorro depois que o helicóptero em que estava caiu em uma área de mata em Iaras, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na noite de sábado (19), e o homem acabou preso após ser resgatado com vida na manhã deste domingo (20).

Três pessoas estavam na aeronave. Segundo a PM, o passageiro procurado conseguiu entrar em contato com a corporação após a queda. Policiais, bombeiros e o helicóptero Águia participaram das buscas em uma região de difícil acesso. Os três ocupantes foram encontrados vivos.

A história ganhou outro capítulo durante a identificação dos sobreviventes. A Polícia Militar informou que o foragido apresentou dados diferentes de sua identidade original. Consultas aos sistemas policiais apontaram que ele era procurado pela Justiça e possuía registros por tráfico de drogas e roubo.

O piloto do helicóptero também já havia sido preso por tráfico de drogas, segundo a corporação. As informações levantadas durante o atendimento foram encaminhadas à Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada por atentado contra a segurança de transporte aéreo, lesão corporal e captura de procurado.

Helicóptero não tinha autorização para operar

O helicóptero, de matrícula PT-YBL, também apresentava irregularidades na documentação. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade estava vencido desde 30 de maio de 2019, e o Certificado de Aeronavegabilidade constava como cancelado.

A aeronave era um Agusta A109C, fabricado em 1990. Segundo os registros consultados, estava cadastrada para operação privada e não tinha autorização para realizar serviços comerciais de transporte aéreo.

Em abril deste ano, outro acidente no interior paulista também envolveu uma aeronave que não podia voar por estar com o certificado de aeronavegabilidade irregular. Naquele caso, um monomotor caiu em uma fazenda em Altair, no interior de São Paulo, e o piloto morreu.

Cenipa investiga queda

Ainda não há confirmação sobre o que provocou a queda em Iaras. Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados.

Na chamada ação inicial, os investigadores coletam informações, confirmam dados e verificam os danos à aeronave. O trabalho busca identificar fatores que possam ter contribuído para o acidente e subsidiar medidas de prevenção.

O Cenipa também conduziu neste ano a investigação da colisão entre dois helicópteros que deixou seis mortos no Rio de Janeiro.

A documentação irregular do helicóptero de Iaras, por si só, não permite concluir o que causou a queda. Essa relação dependerá do resultado da investigação técnica.