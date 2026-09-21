Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para um período de maior instabilidade entre esta segunda-feira (21) e quarta-feira (23). Há previsão de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado.

A atenção é maior em Registro, Itapeva, Sorocaba e no Vale do Paraíba. Segundo o órgão, o solo nessas áreas já está saturado e os rios apresentam níveis elevados, condição que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

O aviso ocorre após uma sequência de dias chuvosos em setembro. No início do mês, oito cidades paulistas ultrapassaram 50 mm de chuva em apenas 24 horas, enquanto diferentes regiões registraram quedas de árvores, alagamentos e outros transtornos.

Na capital, o volume acumulado nos primeiros dez dias do mês já havia superado a chuva esperada para todo setembro. A sequência de precipitações ajuda a explicar a preocupação com áreas onde o solo permanece encharcado.

Em São Carlos e outras áreas do interior, a previsão para o período indica acumulados que podem variar entre 50 mm e 70 mm. A faixa inclui regiões como Campinas, Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Araraquara, Sorocaba, Registro e Itapeva, segundo informações da Defesa Civil divulgadas neste fim de semana.

Defesa Civil orienta moradores a evitar áreas de risco

Durante as tempestades, a recomendação é procurar abrigo seguro e manter distância de árvores, postes, torres, estruturas metálicas e coberturas frágeis.

Motoristas não devem atravessar ruas, pontes ou outros trechos cobertos pela água. A orientação também é evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva mais intensa.

Moradores podem receber gratuitamente os avisos da Defesa Civil por SMS. Para cadastrar uma região, basta enviar o CEP para o número 40199. A Defesa Civil também mantém informações atualizadas em seus canais oficiais.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.