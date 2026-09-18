Divulgação/SSP Após flagrante da Policia Civil, apostadores foram conduzidos para delegacias de cada região





Quatro cassinos clandestinos que funcionavam nas regiões de Santa Cecília, Moema, Itaim Bibi e Pinheiros foram fechados por equipes da Polícia Civil na noite desta quinta-feira (17). Toda a operação foi conduzida pelo Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) com o apoio dos agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER).

Nos endereços identificados, funcionários e apostadores foram encaminhados para as delegacias responsáveis por cada área. Eles prestaram depoimento, assinaram um termo de compromisso de comparecimento à Justiça e depois foram liberados.





Além disso, a perícia foi acionada e apreendeu máquinas caça-níqueis, máquinas de cartão, documentos e outros objetos de interesse para a investigação.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação continua em curso com o objetivo de identificar quem são os responsáveis pelos estabelecimentos e detalhar como funcionavam as operações.

Veja a nota da SSP ao iG:

Um levantamento realizado pela Polícia Civil levou à descoberta de quatro endereços onde funcionavam cassinos clandestinos em bairros da cidade de São Paulo. Na noite desta quinta-feira (17), equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) foram aos locais e encerraram as atividades dos estabelecimentos.

As casas de apostas ilegais funcionavam em Moema, Itaim Bibi, Pinheiros e Santa Cecília. A operação teve apoio de policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER).

Durante as diligências, funcionários e apostadores encontrados nos locais foram conduzidos às delegacias responsáveis por cada um dos bairros. Eles foram ouvidos, assinaram termo de compromisso de comparecimento à Justiça e foram liberados.

A perícia foi acionada aos endereços e apreendeu máquinas caça-níqueis, máquinas de cartão, documentos relacionados à atividade ilícita e outros objetos de interesse para a investigação. As apurações prosseguem.