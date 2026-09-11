Divulgação/Governo de São Paulo Catracas no Metrô de São Paulo

Todas as catracas das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo passam a operar com pagamento por aproximação, a partir da próxima segunda-feira (14). A mudança coincide com a data em que o sistema completa 52 anos de operação e integra as modernizações do sistema que a companhia vem promovendo desde o anúncio do fim do tradicional bilhete magnético modelo Edmonson.

Com a novidade, passageiros agora poderão pagar a passagem com cartão de débito ou crédito (sejam eles físicos ou digitais, cadastrados em celulares, smartwatches e outros aparelhos compatíveis) diretamente no leitor da catraca, sem precisar recorrer a bilheterias ou totens de recarga.

A tecnologia por trás da mudança é o EMV, padrão internacional que viabiliza transações por aproximação em cartões. Antes de ser distribuído em todas as estações, o recurso passou por uma etapa de testes, na qual ficou restrito a um grupo de catracas, o que deu à administração do Metrô a chance de medir como o público reagia à novidade e de identificar eventuais ajustes técnicos e operacionais necessários.

Durante o projeto piloto, foram contabilizados mais de 13,2 milhões de acessos usando a nova forma de pagamento; a partir dos resultados, a companhia avançou nas negociações para aprimorar a solução e, agora, distribuí-la em toda a rede.

Com exceção do bilhete magnético que está sendo descontinuado, nenhuma das outras formas de acesso já existentes serão excluídas: o Bilhete Único, o cartão TOP e a leitura de QR Code seguem funcionando exatamente como antes.





As catracas que foram usadas exclusivamente no projeto-piloto ainda funcionam de forma restrita, aceitando somente cartões por aproximação até que a substituição da máquina seja feita. Esses equipamentos serão trocados aos poucos a partir da segunda quinzena de outubro, quando voltarão a aceitar todos os meios de pagamento disponíveis no sistema.

Como funciona

Para realizar o pagamento das tarifas, o passageiro deve aproximar do leitor da catraca um cartão bancário habilitado para pagamento por aproximação , seja o cartão físico ou a versão digital salva em uma carteira eletrônica no celular, smartwatch ou dispositivo similar. A liberação da catraca segue as regras de cada instituição financeira participantes; serão aceitos cartões das bandeiras Elo, Mastercard e Visa.

Esse pagamento em débito ou crédito por aproximação direto na catraca não contempla os descontos ou integrações tarifárias vigentes entre os sistemas de ônibus e metrô e trem. Quem depende dessa integração precisa continuar usando os meios de pagamento que já contemplam esse benefício.

Fim de uma era

A consolidação do pagamento por aproximação, somada às opções de QR Code já disponíveis em bilheterias, máquinas de autoatendimento, aplicativo e WhatsApp, reforça a estratégia da companhia de modernizar e diversificar o acesso do público ao sistema.

A medida auxilia na “aposentadoria definitiva” do bilhete Edmonson, o cartão magnético que simbolizou décadas de uso no Metrô paulistano e contabilizou 13,8 bilhões de usos ao longo de seus 52 anos de existência. Este modelo deixa de ser aceito a partir do dia 1º de novembro, com sua validade se encerrando em 31 de outubro.

