Reprodução Carro com pacientes perde controle e fica preso em proteção da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas

Uma viatura da Secretaria de Saúde de Indaiatuba ficou pendurada na proteção da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na cidade de Campinas, em São Paulo, após um acidente na tarde desta quinta-feira (10). O veículo transportava dois pacientes e um acompanhante quando o motorista perdeu o controle durante uma curva.

A ocorrência foi registrada por volta das 12h, na altura do km 145, segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelo trecho.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Chuva teria contribuído para acidente

De acordo com a Prefeitura de Indaiatuba, o motorista relatou que o veículo escorregou durante uma curva na alça de acesso por causa da chuva.

Na sequência, o carro atingiu a defensa metálica, que é a estrutura instalada às margens da pista para reduzir o impacto e impedir que veículos deixem a rodovia.

Com a batida, a viatura ficou parcialmente suspensa sobre a proteção, chamando a atenção de quem passava pelo trecho.

Segundo a administração municipal, o condutor conseguiu desviar dos demais veículos antes de atingir a estrutura.

Pacientes continuaram o trajeto

Os dois pacientes e o acompanhante não sofreram ferimentos. O motorista também passa bem.

Depois do acidente, outra equipe do Saec (Serviço de Atendimento Especializado e Crônicos) foi enviada ao local para assumir o transporte e levar os pacientes até Campinas.

A Rota das Bandeiras informou que o veículo foi retirado do local posteriormente. O acidente provocou apenas danos materiais na viatura.

Atendimento na rodovia

A ocorrência foi acompanhada pelas equipes responsáveis pelo atendimento na Rodovia Dom Pedro I. Não houve registro de vítimas no acidente.

O caso chama atenção para os cuidados necessários durante períodos de chuva, especialmente em curvas e acessos, onde a pista molhada pode aumentar o risco de perda de aderência dos veículos.





Cuidados ao dirigir com chuva

A pista molhada reduz a aderência dos pneus e aumenta o risco de derrapagens e aquaplanagem. Para evitar acidentes, alguns cuidados são importantes: