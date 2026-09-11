Reprodução/ Tv Record Polícia investiga possível ligação entre corpos encontrados a poucos quilômetros na Zona Leste de SP

Dois corpos foram encontrados amarrados a menos de 3 km um do outro, na Zona Leste de São Paulo, nessa quinta-feira (10). Outro corpo foi encontramos da mesma forma na Vila Santa Catarina, Zona Sul da cidade, no último sábado (5). Até o momento não há informações se os casos estão relacionados.

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na Rua Osmaro Ungaretti, bairro Vila Chuca, com ferimentos de arma de fogo. No mesmo dia, próximo ao local, o corpo de um homem, sem ferimentos aparentes, foi localizado na Rua Zenichi Sato.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava enrolada em um cobertor e dentro de um saco plástico; o homem, também estava enrolado e amarrado em um cobertor, mas só com a cabeça envolta em sacos plásticos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os casos foram registrados como homicídio no 53° Distrito Policial (DP), no Parque do Carmo, em São Paulo.





O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e investiga as ocorrências e busca identificar os autores dos crimes e esclarecer se há relação entre as duas mortes.

Reprodução/ Redes Sociais Corpos ensacados em São Paulo





Caso similar

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um saco plástico preto, com amarras de cordas no dia 5 de setembro, na Rua Contos Gaúchescos, próximo ao bairro Jabaquara, em São Paulo, após uma denúncia feita à polícia por volta das 6h50.

A área foi preservada para a realização dos trabalhos periciais e o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para auxiliar nas providências de Polícia Judiciária. O caso foi registrado como homicídio no 16º Distrito Policial (Vila Clementino) e ainda é investigado.

Ainda segundo a SSP, ainda não há indícios de que os casos possam estar conectados. Investigações ainda estão em andamento para esclarecer a causa das mortes.

