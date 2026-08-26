Divulgação/Ecovias Rodovia dos Imigrantes

A Rodovia dos Imigrantes (SP-160), que liga a capital paulista ao litoral, na Baixada Santista, se destacou internacionalmente como um marco da engenharia, ao apresentar um projeto diferente para percorrer os relevos da Serra do Mar.

Com 58,5 quilômetros de extensão, a estrada corta a serra em um dos seus trechos mais desafiadores, exigindo soluções que conciliam mobilidade, segurança e preservação ambiental. Para isso, a estrada conta com um sistema de 44 viadutos, sete pontes e 14 túneis, todos pensados para se adaptar ao espaço e reduzir o impacto sobre a Mata Atlântica.





Nova pista trouxe inovação

A famosa Rodovia foi construída em etapas, com a primeira pista, apelidada de Pista Norte, sendo inaugurada na década de 1970; naquele momento, as técnicas de construção seguiram o padrão imposto na época, resultando em uma intervenção pesada, com profundos cortes de terreno. Naquele momento, a preservação ambiental não era uma prioridade, e isso gerou a remoção de aproximadamente 16 milhões metros² de vegetação, que foram suprimidos para abrir caminho ao traçado da rodovia.

Três décadas depois, em 2002, a história se repetiu, mas com um enredo diferente: a Pista Sul foi entregue sob uma lógica moderna que tinha como objetivo a preservação da Mata Atlântica. O projeto priorizou túneis longos e viadutos suspensos para concentrar o fluxo de veículos, evitando a necessidade de desmatamento contínuo, removendo apenas 400 mil metros² de vegetação, uma redução de 97,5% em relação à primeira construção.

Nos trechos fechados, alguns dos túneis excedem 3 quilômetros de extensão, já nos espaços abertos, os viadutos chegam a até 70 metros de altura e cruzam vales cheios de vegetação. Outra estratégia adotada, foi o maior espaçamento entre os pilares dos viadutos, diminuindo a quantidade de estruturas dentro da floresta.

Gestão de riscos

A grandiosidade da Rodovia dos Imigrantes não se limita à sua construção. A operação da rodovia também é reconhecida por acolher um sofisticado sistem a de monitoramento e segurança, especialmente no trecho de serra, onde há formação constante de neblina.





A formação de neblina é um problema recorrente, uma vez que reduz a visibilidade dos motoristas e aumenta o risco de acidentes na estrada, para resolver isso, a concessionária adota medidas emergenciais, como câmeras distribuídas ao longo da pista, painéis eletrônicos com mensagens de alerta aos motoristas e estações meteorológicas acompanhando as condições climáticas em tempo real.

Em situações críticas, é acionada a chamada Operação Comboio, quando veículos da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária conduzem os motoristas em velocidade reduzida, garantindo maior segurança em meio à baixa visibilidade.

Além das medidas emergências, a operação de tráfego na região também foi pensada para lidar com fatores climáticos extremos, como chuvas frequentes. Assim, o projeto do trecho de serra foi planejado com 20 km de curvas suaves, que atua diretamente na redução de acidentes automobilísticos.

