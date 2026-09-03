Reprodução/@necoreporter | @myhoodbr Cobrança de R$ 3 para usar banheiro em shopping gera críticas em São Paulo.

A cobrança de R$ 3 para utilizar o banheiro do Shopping Mega Polo, na região do Brás, Centro de São Paulo, gerou críticas nesta quarta-feira (2). Um vídeo gravado no local mostra a indignação de um usuário do serviço após o pagamento.





No vídeo, o homem mostra que o serviço é cobrado por meio de um totem com a inscrição “compre seu ticket de banheiro aqui”. A partir do pagamento, feito aproximando um cartão na máquina acoplada ao totem, um código QR é gerado e a pessoa precisa passar por uma catraca para acessar o banheiro.

No registro, a pessoa responsável pelas imagens demonstra indignação com a cobrança e mostra o equipamento utilizado para efetuar o pagamento antes de passar pela catraca: “Para ir ao banheiro, você precisa pagar R$ 3”.

Brás

A região do Brás é um famoso polo comercial da cidade de São Paulo, contando com uma grande quantidade de lojas e vendedores ambulantes. Ruas como rua Oriente, rua Miller e as imediações do Largo da Concórdia reúnem o maior movimento de compradores.

Outro ponto forte da região do bairro é a chamada “feirinha da madrugada”, que funciona de segunda-feira a sábado, das 2h da manhã até as 16h. O que começou como um comércio de rua focado no horário noturno, hoje é um grande chamativo para as pessoas que trabalham durante todo o dia fazerem compras.

Comércio

Associações de comerciantes e ambulantes da região falam em algo como 15 mil lojas e cerca de 20 mil vendedores de rua, dividindo calçadas, esquinas, vielas e galerias da região. Nos dias comuns, quase meio milhão de pessoas circula pelo bairro.

Para conseguir a permissão de trabalho no Brás, o licenciamento deve ser obtido pelo sistema Tô Legal. Para fazer o cadastro, o ambulante precisa ter a Senha Web e o Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM), além de pegar uma taxa que varia por região escolhida.





A autorização inicial é válida por 90 dias, mas pode ser renovada. A emissão de autorizações depende ainda da quantidade de cadastrados na região escolhida.