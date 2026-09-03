Divulgação/ My Vintage Dress Vestidos de noiva e fachada da loja My Vintage Dress, em Pinheiros, São Paulo

A loja de vestidos de noiva My Vintage Dress, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, está sendo acusada de não entregar diversos vestidos de casamento para as compradoras. O assunto começou através de denúncias nas redes sociais e se transformou em tumulto, com noivas invadindo a loja e se reunindo em frente ao ateliê em busca de respostas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os casos de vestidos não entregues estão sendo registrados como estelionato pelo 14º Distrito Policial de Pinheiros ou por meio da Delegacia Eletrônica.

Após dias de revolta, a loja anunciou em suas redes sociais que segue trabalhando em cada um dos vestidos não entregues e que a falha se deu devido a alta demanda.

O que aconteceu

A crise das noivas com a loja se tornou pública na segunda-feira (31), quando as clientes começaram a compartilhar seus relatos nas redes sociais, afirmando que pagaram pelos vestidos mas não os receberam dentro do prazo e simplesmente não conseguiram contato com a loja. Após a repercussão do problema, diversas noivas foram à loja cobrar a falta de respostas, com medo de não conseguirem usar seus vestidos dos sonhos no dia mais especial de suas vidas.

Na última quarta-feira (2), por meio de suas redes sociais, a My Vintage Dress afirmou que, nesta mesma noite de 31 de agosto, a loja “foi alvo da entrada coletiva e não autorizada de mais de 50 pessoas, caracterizando uma invasão do estabelecimento”. De acordo com a nota divulgada pela loja, alguns vestidos foram levados por pessoas sem autorização durante esta invasão; a polícia foi chamada ao local para controlar a situação e a equipe decidiu retirar alguns vestidos do local por segurança.





No dia seguinte, imagens da loja vazia começaram a repercutir, com internautas afirmando que as atividades teriam sido finalizadas; posteriormente, no mesmo pronunciamento, a loja afirmou que segue ativa e que os vestidos foram retirados por uma questão de segurança.

Na terça-feira (1), outro grupo de noivas se reuniu em busca de respostas, desta vez, em frente ao ateliê da loja. As clientes afirmavam que estavam com casamentos e provas marcados para a próxima semana, e que o atraso provavelmente afetaria o dia do matrimônio.

O que diz a loja

Após a grande repercussão, a loja veio a público também para afirmar que o problema geral foi causado por conta de “um período de volume excepcional de pedidos e desafios na produção” e, por isso, foi-se tomada a decisão de fechar a loja temporáriamente para novas vendas, com o propósito de concentrar “todos os esforços nas clientes que já possuem pedidos em andamento.”

Durante o pronunciamento inicial, a My Vintage Dress garantiu:

Sabemos que cada vestido representa um sonho, uma expectativa e um momento único. É por isso que, mesmo diante de todas as dificuldades, seguimos buscando soluções para cada caso. Pronunciamento da My Vintage Dress, via rede social





No texto, a loja também afirma que, devido aos últimos acontecimentos, as funcionárias estão com medo de ir ao trabalho:

Nos últimos dias, as questões de segurança também dificultaram o acesso aos nossos espaços de trabalho e produção. Nossa equipe está receosa de retornar diante dos acontecimentos recentes. [...] Neste momento, precisamos de segurança e organização para conseguirmos concentrar nossos esforços no que realmente importa: encontrar soluções para cada caso. Pronunciamento da My Vintage Dress, via rede social





14 anos de história

Em seu último pronunciamento, as criadoras da loja vieram a público relatar que estão sendo chamadas de golpistas, mas que discordam das afirmações uma vez que construíram suas histórias através da realização de sonhos, entregando vestidos de noivas há 14 anos.

De acordo com as informações, a equipe segue sendo impedida de acessar seus espaços de trabalho, mas encontrou uma maneira de continuar, com colaboradores emprestando as próprias casas para a produção dos vestidos.

Estamos fazendo o possível. Mesmo com nossa segurança comprometida, seguimos finalizando vestidos e entrando em contato com as noivas. Estamos enfrentando ameaças e, neste momento, não podemos voltar normalmente para nossas casas ou acessar nossos imóveis comerciais. Mesmo assim, continuamos trabalhando. Pronunciamento da My Vintage Dress, via rede social

Ainda em nota, a My Vintage Dress afirma:

Não somos golpistas. Infelizmente, confiamos nas pessoas erradas. E hoje estamos enfrentando as consequências dessa confiança. Mas seguimos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para honrar nossos compromissos. Pronunciamento da My Vintage Dress, via rede social



