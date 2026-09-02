Reprodução Homens se passam por entregadores para furtar moto estacionada no Sacomã, Zona Sul de São Paulo

Três homens roubaram uma moto em frente a uma casa na Rua Doutor Nicolau Alberto Defina, localizada no Sacomã, Zona Sul de São Paulo. Dentre eles, dois utilizavam “bags” de aplicativos de entrega para se passarem por entregadores na hora de cometer o crime.

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança que apontava na direção do veículo, estacionado na rua, próximo a Via Anchieta. As imagens capturadas mostram um homem com a mochila de um aplicativo estacionando a própria moto ao lado do veículo que seria furtado e, logo em seguida, começa a olhar em volta, parecendo esperar por algo.

Pouco tempo depois, outros dois homens chegam, também em uma moto, e o primeiro suspeito começa a mexer no veículo que será furtado, forçando a partida do mesmo. Um dos suspeitos da segunda moto, que também usa uma “bag” de aplicativo de entrega, sobre na moto furtada. Os três vão embora.

Confira as imagens:





De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ocorrência aconteceu na última sexta-feira, 28 de agosto, e o caso foi registrado no 26° DP (Sacomã). A vítima foi um homem de 25 anos, que compareceu à delegacia e informou que a sua motocicleta, havia sido furtada.

Até o momento, não há indícios de onde a moto está localizada ou da identificação dos três homens envolvidos, mas invstigações estão sendo feitas para total esclarecimento dos fatos.





