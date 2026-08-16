Reprodução/redes sociais Cirurgiã-dentista Giullia Falcão denuncia marido por violência doméstica

O empresário Ivo Vel Kos, cofundador da securitizadora Virgo, foi preso em flagrante na madrugada de sexta-feira (14), após uma ocorrência de violência doméstica contra a esposa, em São Paulo.

Em depoimento à polícia, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão, de 27 anos, relatou que uma discussão começou enquanto os dois voltavam de um jantar com clientes do empresário.

Segundo Giullia, ela recebeu socos no rosto e foi atingida na mão por um golpe com um taco de beisebol. Ela também afirmou ter sido ameaçada com um taser e disse que não seria a primeira vez que sofria agressões.

Ivo, por sua vez, negou à polícia ter agredido a esposa dentro do carro. De acordo com o boletim de ocorrência, ele afirmou que Giullia teria iniciado as agressões e que ele teria revidado com um soco. O empresário também negou ter feito ameaças com o taser ou de morte.

Reprodução/redes sociais Cirurgiã-dentista Giullia Falcão acusa marido de ter a espancado com taco de beisebol e ameaçado com taser





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Giullia mostrou os ferimentos que, segundo ela, teriam sido causados por Ivo.





Essa é a situação que o meu marido me deixou. Olha, um dedo quebrado, meu rosto todo deformado, esse é o homem sério de negócios, a família séria que vocês conhecem, amor, doença e chega. Mais dois anos que eu sofro agressões, eu já entrei com processos, já tentei, já tentei resolver isso da melhor forma, retirei queixa, entrei com queixa, nada foi feito, nenhuma medida foi tomada, entrei com advogado criminalista, tentando apaziguar, tentando resolver e nada foi feito. Hoje foi mais umas agressões que vêm acontecendo em quase três anos de casamento. Ivo Vel Kos









Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os dois apresentaram lesões aparentes e foram encaminhados para exame de corpo de delito.

O empresário foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e ameaça pela 4ª DDM (Delegacia da Mulher). A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva.

Quem é Ivo Kos

Ivo Vel Kos atua no mercado financeiro e é cofundador da securitizadora Virgo, empresa que trabalha com operações de crédito estruturado e emissão de títulos de recebíveis.

A Virgo foi alvo de um processo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 2025. Na ocasião, Kos foi acusado pelo órgão de uso indevido de recursos de fundos de reserva relacionados a CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). Ainda em 2025, a securitizadora foi vendida ao grupo Riza.

Em seu perfil no LinkedIn, Kos informa que é formado pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), mas não especifica o curso. Desde setembro do ano passado, afirma estar afastado das atividades profissionais e vivendo um período sabático.