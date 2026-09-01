Divulgação/ My Vintage Dress Vestidos de noiva e fachada da loja My Vintage Dress, em Pinheiros, São Paulo

Diversas noivas com casamento marcado estão utilizando as redes sociais para denunciar o fechamento repentino da loja de vestidos My Vintage Dress, localizada em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Atualmente, a loja consta como “fechada temporariamente” no Google.

Os vídeos e comentários começaram na noite da última segunda-feira (31) e um grupo de noivas, que dependem da entrega da loja, se formou em frente a loja nesta terça-feira (1). As mulheres, que estão com o casamento marcado para datas próximas, questionaram sobre a impossibilidade de retirar os vestidos.

A noiva Giula Vazri, utilizou suas redes sociais para contar sua experiência com a marca e afirma que está em um grupo com 40 outras mulheres, algumas delas com o casamento agendado para essa semana, que haviam comprado seus vestidos na loja. Ela aparece claramente abalada em um vídeo, afirmando que ao saber da notícia seu marido foi até a loja tentar resolver a situação e lá encontrou um grande grupo de mulheres com o mesmo propósito.

Segundo Giulia, um contato próximo que trabalhava na loja afirmou que a loja declarou falência e demitiu diversos funcionários; ainda em seu relato, ela conta que mesmo após a demissão, algumas funcionárias permaneceram no local para auxiliar as noivas. Em um segundo vídeo, a noiva conta que seu parceiro permaneceu no local até as 23h buscando respostas.

Confira o relato:





Após a repercussão, várias outras mulheres comentaram suas experiências com a loja, também afirmando o medo de perder a oportunidade de utilizar o “vestido dos sonhos” no dia mais especial de suas vidas. Outras ainda afirmaram ter descoberto o problema pela internet e não saberem como resolver.

Durante uma cobertura ao vivo da Emissora Globo no local, diversas outras noivas relataram suas histórias e afirmaram que não estavam conseguindo contatar a loja, entre elas, uma que está com o casamento marcado para domingo e com a retirada do vestido prevista para o dia de hoje.





A empresa fica localizada na Rua Fradique Coutinho, região nobre da capital, e atua há cerca de 14 anos no mercado de noivas, trabalhando com designs autorais e artesanais, sob a criação da estilista Camila Rossi.

Após a repercussão do caso, a loja veio a público através de suas redes sociais e declarou estar “enfrentando um problema importante”

Confira a nota na íntegra:

"A My Vintage Dress está enfrentando um problema importante em sua operação de produção, que impactou parte dos atendimentos e cronogramas em andamento.

Neste momento, nossa prioridade absoluta é atender as noivas com casamentos mais próximos, organizando cada caso individual de acordo com a urgência de cada data.

Sabemos que muitas clientes estão entrando em contato ao mesmo tempo e entendemos a ansiedade e a necessidade de respostas. No entanto, o volume de mensagens recebidas está muito acima da nossa capacidade imediata de retorno, e por isso não conseguiremos responder todas simultaneamente.

Pedimos, por favor, que aguardem nosso contato. Todas as clientes com processos em andamento serão procuradas individualmente, e estamos trabalhando para organizar cada situação com o máximo de responsabilidade e cuidado possível.

Entendemos a preocupação que essa situação gera e pedimos desculpas por todo o transtorno. Estamos concentrando nossos esforços em encontrar soluções concretas e conduzir cada caso da forma mais responsável possível. Agradecemos pela compreensão e pedimos que aguardem novas orientações pelos nossos canais oficiais."

