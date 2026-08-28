Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Fluxo de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo

O mais recente Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constatou que tanto o estado, quanto a cidade de São Paulo, carregam a maior população em suas respectivas áreas.

Em 2026, o estado de São Paulo se consolidou mais uma vez como o mais populoso do Brasil, com 46,1 milhões de habitantes, representando cerca de 21,6% da população nacional. Mas esse título não é recente, São Paulo já carrega essa posição há mais de 80 anos, desde que superou Minas Gerais nos anos 1940, durante um período de forte avanço na industrialização.

A capital paulista também segue na liderança, com 11.911.337 habitantes, mantendo-se como a cidade mais populosa do país na tabela divulgada pelo IBGE. Esse posto foi conquistado pela primeira vez em 1960, quando São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro e atingiu a marca de cerca de 3,6 milhões de habitantes.

No total, o Censo Demográfico de 2026 registrou uma estimativa de 214,2 milhões de habitantes no país, com a região sudeste representada nas três primeiras posições, com cerca de 41,6% da população total, em um montande de 89 milhões de habitantes. Minas Gerais ocupa a segunda posição, com 10% da população e cerca de 21,5 milhões habitantes; o Rio de Janeiro vêm logo em sequência, abrigando 17,2 milhões habitantes, cerca de 8,0% da população.





Municípios do estado também são destaque

Outras cidades do estado também aparecem na lista das 20 cidades mais populosas excluindo capitais, entre elas, quatro estão na Região Metropolitana de São Paulo: Guarulhos, com 1.351.284 habitantes, ocupando o 1º lugar geral da lista; São Bernardo do Campo, ocupando o 6º lugar, com 842.558 habitantes; Santo André, ocupando o 7º lugar, com 784.290 habitantes; e Osasco, com 761.441 habitantes, ocupando o 10º lugar na tabela.

Nesta mesma lista, é possível encontrar outras quatro grandes cidades do interior paulista com grandes populações, são elas: Campinas, que ocupa o 2º lugar geral na lista, com 1.189.761 habitantes; Sorocaba, com 766.390 habitantes e em 9º colocado na tabela; Ribeirão Preto, em 11º lugar com 734.538; e, ocupando a 12ª posição, a cidade de São José dos Campos, com 729.153 habitantes.





Fora da lista dos 20 mais populosos, também é possível encontrar a cidade de São José do Rio Preto, também no interior paulista, ocupando a 26ª posição, com pouco mais de 500 mil habitantes.

