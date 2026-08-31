Reprodução Chefe de facção é encontrado morto em presídio de Brasília

Marcos Silas Neves de Souza, apontado como chefe do Cartel do Sul, foi encontrado morto dentro de uma cela da Penitenciária Federal de Brasília neste domingo (30). Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ele foi encontrado desacordado durante a rotina de revista e entrega de alimentação e morreu por suicídio.

A equipe responsável pelo atendimento foi acionada depois que o detento foi localizado. O óbito foi constatado na própria unidade prisional. A Senappen informou que os órgãos competentes foram acionados e que os procedimentos sobre o caso estão em andamento.

Silas tinha 42 anos e estava preso desde 2021. Ele foi capturado em São Paulo enquanto tentava realizar uma cirurgia plástica para alterar a aparência. Na época, a investigação já o apontava como um dos principais nomes do tráfico de cocaína no país.

Quem era Marcos Silas

Silas comandava o Cartel do Sul, organização criminosa criada depois de seu rompimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, o grupo passou a manter uma aliança com o Comando Vermelho no Paraná.

A Polícia Federal apontou Silas como um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil. As investigações também identificaram um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis de luxo no litoral de Santa Catarina.

A PF chegou a identificar 260 apartamentos ligados ao criminoso durante as investigações. Os imóveis eram apontados como parte do patrimônio adquirido com recursos provenientes das atividades criminosas.



